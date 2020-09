Radio Italia a Venezia77: ecco le immagini più belle della prima settimana dell’evento

Radio Italia a Venezia 77, 'Sempre al tuo fianco' per raccontare tutte le emozioni dell'evento cinematografico più amato nel mondo.

Uno spazio dedicato nel Palazzo ex Casinò con interviste esclusive ai protagonisti, ma anche una presenza costante all’interno del Palazzo del Cinema e sui favolosi red carpet con la sua inconfondibile musica italiana: tutto questo è Radio Italia alla 77esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, radio ufficiale della kermesse internazionale, in prima linea per far vivere tutte le emozioni di questo atteso appuntamento e accompagnare con gusto ed eleganza ogni momento dell’evento cinematografico più amato e seguito nel mondo. Ecco le immagini degli ospiti della prima settimana: la madrina Anna Foglietta, Tilda Swinton, Pedro Almodóvar, Alessandro Gassman, Luca Guadagnino, Cate Blanchett, Elodie, Marracash, Arisa, Diodato e molti altri. Una presenza che vive anche attraverso i social e in radio, quotidianamente, con notizie sui film in concorso e le delegazioni presenti, il programma ufficiale e l’intero palinsesto, le iniziative speciali, i premi. Sempre al tuo fianco, anche negli eventi di portata internazionale: Radio Italia è da sempre il punto di riferimento per la promozione e il sostegno della musica italiana, di cui è ambasciatrice in tutto il mondo.