Fabrizio De Andrè e PFM: il docufilm sullo storico concerto di Genova del 1979 su Sky Arte

Nell’anno dell’ottantesimo anniversario dalla nascita di Fabrizio De André, Walter Veltroni riporta in vita la registrazione di un concerto svoltosi il 3 gennaio 1979 presso il padiglione C della Fiera di Genova. Lo storico filmato del concerto di Fabrizio De André con la Premiata Forneria Marconi (PFM), custodito per oltre 40 anni dal regista Piero Frattari che partecipò alla realizzazione delle riprese, diventa Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato, il docufilm diretto da Walter Veltroni, in onda su Sky Arte mercoledì 2 settembre alle 21.15.

Il filmato restaurato del concerto è diventato il fulcro del docufilm. La pellicola rievoca l’atmosfera di quel giorno, le emozioni provate, il dietro le quinte e la magia di un’esperienza mai più replicata anche grazie ai racconti di chi quei momenti li ha vissuti in prima persona: dai componenti del gruppo della PFM (Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Franco Mussida e Flavio Premoli), dalla compagna di De André, Dori Ghezzi, fino gli studiosi Piero Frattari e Guido Harari e il cantautore David Riondino, che in quel periodo apriva i concerti della tournée.

Il live di Genova riporta alla memoria le suggestioni di un’epoca di grandi trasformazioni sociali e fermenti ideologici, di tantissima energia creativa che proprio nella musica trovò l’espressione più dirompente e innovativa. Il film ricostruisce quell’epoca indimenticabile che ha segnato un momento storico, l’irripetibile sodalizio artistico tra uno dei più grandi artisti italiani di sempre e la rock band italiana più conosciuta al mondo, partendo soprattutto dalla ritrovata registrazione video completa del concerto di Genova, documento straordinario visto che si tratta delle uniche immagini di quella tournée.

FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM. IL CONCERTO RITROVATO è una produzione di Sony Music con Except, scritto e diretto da Walter Veltroni, in onda mercoledì 2 settembre alle 21.15 su Sky Arte, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV