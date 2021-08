SEI Festival: prosegue la XV edizione

Fino al 26 agosto musica, letterature e cinema nel cuore del Salento. Fra i prossimi ospiti Vinicio Capossela, Ariete, Francesco Bianconi, Cristina Donà, Paolo Benvegnù, Bombino e Adriano Viterbini, Roberto Angelini, Colombre e Vipra.

Prosegue fino al 27 agosto la quindicesima edizione del SEI Festival. Con il claim #wecanbeheroes, tra il Castello Volante di Corigliano d’Otranto e il centro storico di Melpignano, il festival salentino ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci, proporrà ancora un fitto mese di concerti, presentazioni, incontri, residenze artistiche e altri momenti di confronto.

Al Castello Volante di Corigliano d’Otranto il festival ospiterà i live di Roberto Angelini (5 agosto), Paolo Benvegnù (6 agosto), Manu Funk e Nervi (8 agosto), Bombino e Adriano Viterbini (12 agosto), Inude e Post Nebbia (13 agosto), Oscar Giammarinaro (17 agosto), Sofia Brunetta e Tuma (20 agosto), Tutti Fenomeni e La Malasorte (21 agosto), Yorker e L’Edera (22 agosto), Colombre e Vipera (26 agosto), Cristina Donà (27 agosto). In Piazza San Giorgio a Melpignano approderanno invece Vinicio Capossela, con una tappa della sua Bestiale Comedìa (3 agosto), il cantautore Francesco Bianconi, leader dei Baustelle (14 agosto), la cantautrice Ariete e il giovane artista “(un)cool” Vipra (15 agosto).

Il festival ospiterà anche un programma di presentazioni di libri (tra gli ospiti Doriana Tozzi, Giulia Cavaliere, Francesco Bianconi, Cristò, Mattia Zecca), laboratori per bambini con Fermenti Lattici (in collaborazione con Storie cucite a mano) progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, attività per ragazzi e ragazze a cura di SwapMuseum, una sezione dedicata al cinema musicale in collaborazione con Seeyousound festival di Torino, la piantumazione di alberi in collaborazione con EcoFesta Puglia e il comune di Melpignano. Il festival è realizzato con il sostegno del Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, il patrocinio dei Comuni di Corigliano d’Otranto e Melpignano, inserito, per alcuni live, nella Programmazione Puglia Sounds Live e Circuito dei luoghi 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro) e il supporto di Red Bull e Vini Garofano e di altri partner pubblici e privati.

Dal 2006 SEI (Sud Est Indipendente) Festival ha portato nel Salento le sonorità più interessanti della musica italiana e internazionale, offrendo al pubblico una panoramica ampia e variegata della musica dal punk al cantautorato, dal rock allo ska, dal folk ai ritmi in levare. Nelle diverse location salentine, che nelle prime tredici edizioni hanno ospitato il festival (Gallipoli, Otranto, Castello di Corigliano d’Otranto, Castro, Masseria Torcito a Cannole, Torre Regina Giovanna ad Apani, la marina di San Cataldo, Piazza Libertini, Anfiteatro Romano e Parco di Belloluogo a Lecce e molti altri), si sono alternati artisti internazionali come Kings of Convenience, Lee Ranaldo, Jon Spencer Blues Explosion, Cat Power, Suzanne Vega, Peter Hook & The Light, Skatalites, Joan as Police Woman, Finn Andrews, Patrick Watson, J.P. Bimeni & The Black Belts, Giant Sand, Hollie Cook, Gogol Bordello, Mad Professor, Bombino, Russell Leetch (Editors), gli italiani Baustelle, Calcutta, Franco126, Mannarino, Avion Travel, Negrita, Lo Stato Sociale, Truppi, Napoli Segreta, Dente, Calibro 35, Brunori Sas, Giardini di Mirò, Be Forest, Diaframma, Any Other, Lorenzo Kruger, Bud Spencer Blues Explosion, Coma_Cose, Galeffi, Eugenio In Via di Gioia, Andrea Poggio, Siberia, Canova, Colombre, Giorgio Poi, Bugo, Daniele Silvestri, Cosmo, Verdena, Tre Allegri Ragazzi Morti, Vallanzaska, Teatro degli Orrori, One Dimensional Man, La Municipàl e molte altre realtà dalla Puglia, dall’Italia e dal resto del mondo.

Programmazione Concerti Agosto

Martedì 3 agosto – ore 22 – VINICIO CAPOSSELA in Bestiale Comedìa

Piazza San Giorgio – Melpignano (Le)

Ingresso 28 euro

Prevendite nel circuito Dice.fm

Giovedì 5 agosto – ore 22 – ROBERTO ANGELINI

Castello Volante – Corigliano d’Otranto (Le)

Ingresso 15 euro

Prevendite nel circuito Dice.fm

Venerdì 6 agosto – ore 22 – PAOLO BENVEGNÙ

Castello Volante – Corigliano d’Otranto (Le)

Ingresso 15 euro

Prevendite nel circuito Dice.fm

Domenica 8 agosto – ore 22 – MANUFUNK + NERVI

Castello Volante – Corigliano d’Otranto (Le)

Ingresso 10 euro

Giovedì 12 agosto – ore 22 – BOMBINO E ADRIANO VITERBINI

Castello Volante – Corigliano d’Otranto (Le)

Ingresso 18 euro

Prevendite nel circuito Dice.fm

13 agosto – ore 22 – INUDE + POST NEBBIA

Castello Volante – Corigliano d’Otranto

Ingresso 15 euro

Prevendite nel circuito Dice.fm

Sabato 14 agosto – ore 22 – FRANCESCO BIANCONI

Piazza San Giorgio – Melpignano

Ingresso 28 euro

Prevendite nel circuito Dice.fm

Domenica 15 agosto – ore 22 – ARIETE + VIPRA

Piazza San Giorgio – Melpignano

Ingresso 18 euro

Prevendite nel circuito Dice.fm

Martedì 17 agosto – ore 22 – OSCAR GIAMMARINARO

Castello Volante – Corigliano d’Otranto

Ingresso gratuito

Venerdì 20 agosto – ore 22 – SOFIA BRUNETTA + TUMA

Castello Volante – Corigliano d’Otranto

Ingresso 10 euro

Sabato 21 agosto – ore 22 – TUTTIFENOMENI + LA MALASORTE

Castello Volante – Corigliano d’Otranto

Ingresso 13 euro

Prevendite nel circuito Dice.fm

Domenica 22 agosto – ore 22 – YORKER + L’EDERA

Castello Volante – Corigliano d’Otranto

Ingresso 10 euro

Giovedì 26 agosto – ore 22 – COLOMBRE + VIPERA

Castello Volante – Corigliano d’Otranto

Ingresso 15 euro

Prevendite nel circuito Dice.fm

Venerdì 27 agosto – ore 22 – CRISTINA DONÀ + EMMA NOLDE

Castello Volante – Corigliano d’Otranto

Ingresso 20 euro

Prevendite nel circuito Dice.fm

Info

www.seifestival.it