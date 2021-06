Il Festival ‘Dominio Pubblico 2021’ punta su eventi multietnici e al femminile

Vincitore dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022 il festival ‘Dominio Pubblico – La Città agli Under 25’ prende il via il 25 giugno.

Al via a Roma, dal 5 giugno al 4 luglio, Dominio Pubblico – La Città agli Under 25, festival che torna dopo un anno di stop al Teatro India e a Spazio Rossellini. Il programma di eventi promette un calendario pensato per incontrare i gusti dei giovani con proposte di musica, cinema, teatro e tanto altro.

Vincitrice dell’Avviso pubblico Estate Romana 2020-2021-2022, la manifestazione mira a coinvolgere i ragazzi della Generazione Z che tanto hanno patito in questi mesi di pandemia. E tra le parole chiave dell’edizione ci sono multietnicità, fluidità, partecipazione e femminilità. Non a caso, tra gli ospiti attesi ci sono tanti giovani come Margherita Vicario che si esibirà accompagnata dall’Orchestra Multietnica di Arezzo.

Oltre alla musicista e attrice, sono state annunciate anche Claire Audrin ed Ellynora, ma si tratta solo di alcuni dei nomi di Dominio Pubblico. Tra le dimensioni attraversate dal festival anche l’arte digitale, la danza e la recitazione con esponenti quali Claudia Marsicano (già vincitrice del Premio UBU 2017 come migliore interprete italiana Under 35) che si confronterà generazionalmente con la collega Francesca Benedetti.

I nuovi linguaggi saranno, poi, affrontati in dibattiti pubblici on-line con artisti ed esperti nel campo delle live e performing arts digitali. In totale il cartellone prevede trenta eventi per una staffetta multidisciplinari che raccontano il bisogno di esserci di un’intera generazione. Tutti, rigorosamente, ‘sottovuoto’ a indicare una realtà soffocata in cui gli “adulti” non riescono più a essere credibili o non hanno risposte.

Locandina (disegnata da ironmould) da Ufficio Stampa

“Esserci. Ci sembra già molto. A testimoniare con i nostri corpi, con la nostra presenza che la vita va avanti” spiega il direttore artistico Tiziano Panici. “Dopo un nuovo anno dove ci siamo visti privare dell’aria, delle speranze e di una quotidianità a contatto con gli altri. Questo è esattamente quello che sembra esprimere l’opera dell’artista ironmould creata per questa ottava edizione”

“Quel groviglio – continua Panici – esplode in una moltitudine di colori creando un arcobaleno di possibilità che il nostro festival esprime con tutta la sua potenza artistica dirompente”.

Il Festival Dominio Pubblico – La Città agli Under 25 è promosso da Roma Culture e realizzato in collaborazione con SIAE. Il progetto è sostenuto da Ministero della Cultura, la Regione Lazio, Roma Culture, Teatro di Roma – Teatro Nazionale, in collaborazione con ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio e Municipio VIII.

Foto da Ufficio Stampa