Nameless Music Festival è rinviato, l’evento si terrà dal 9 al 12 settembre 2021

Il Nameless Music Festival è rinviato a causa dell'emergenza sanitaria. Tutte le info sulle nuove date e sui biglietti.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, il Nameless Music Festival è stato rinviato. L’evento, che si sarebbe dovuto svolgere dal 29 maggio all’1 giugno, si terrà dal 9 al 12 settembre ad Annone Brianza (LC).

I biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date o per l’edizione 2022.

«Nella speranza che questo sia l’ultimo rinvio e che dopo l’estate gli eventi di musica live possano finalmente partire, Nameless Music Festival è pronto a fare la propria parte, ripensando completamente l’area di svolgimento dell’evento. – recita la nota stampa – Proprio per questo, Nameless ha predisposto un protocollo utile per ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19. Il documento, strutturato in quattro scenari per prevenire comportamenti a rischio, serve ad accogliere in assoluta sicurezza tutti partecipanti alla nuova edizione e per garantire la messa in atto di procedure studiate ad hoc per tutelare la salute fisica e mentale di chiunque e il rispetto di tutte le disposizioni e le norme vigenti a livello locale e nazionale. Ridisegnando gli spazi del Festival e predisponendo la struttura a poter effettuare fino a 20.000 tamponi all’ingresso dell’evento, Nameless si augura di poter svolgere in totale sicurezza una nuova edizione del Festival a settembre 2021».

Nelle prossime settimane scopriremo i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco e andranno a costituire la line up del festival. Radio m2o è radio ufficiale del Nameless Music Festival.

Nameless Music Festival, info e biglietti

www.namelessmusicfestival.com

www.ciaotickets.com

BackTogether Tickets per i 4 giorni a 85€ + ddp

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.