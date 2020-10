Disco Ruin, il docufilm che racconta 40 anni di club culture italiana

Lisa Bosi e Francesca Zerbetto raccontano l'ascesa e la caduta della cultura dei club in Italia con il docufilm 'Disco Ruin'.

E’ stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2020, ‘Disco Ruin – 40 anni di club culture italiana’ docufilm diretto da Lisa Bosi e Francesca Zerbetto.

Un viaggio in cui viene raccontata l’ascesa e la caduta della cultura della discoteca, partendo proprio dalle incredibili architetture degli edifici che le ospitavano. Perché le discoteche non erano un luogo di perdizione, ma un posto in cui cultura, arte, musica e moda si fondevano insieme e prendevano vita.