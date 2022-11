Greta Thunberg assente alla Cop27, ma non abbandona la lotta

L’assenza di Greta Thunberg alla Cop27 aveva dato il via a grandi titoli di giornale: Greta abbandona l’attivismo, lascia il megafono, si ritira dalla lotta. Non è esattamente così: la giovane svedese, 19 anni, ha deciso semplicemente di non partecipare a questa Cop, dopo essere stata la grande protagonista di quella precedente a Glasgow. Greta ha semplicemente mangiato la foglia: “Siamo stanchi di promesse vuote, di impegni di lungo periodo e non vincolanti, siamo stanchi di blablabla“, aveva già detto l’anno scorso e quest’anno ha definito la Cop 27 “solo greenwashing”.

Non solo: commentando il dato sulla presenza di 600 lobbysti dell’industria di gas e petrolio a Sharm El Sheikh, il 25% della Cop di Glasgow, Greta è stata lapidaria su Twitter.

”Global Witness found more than 600 people at the talks in Egypt are linked to fossil fuels.

That's more than the combined delegations from the 10 most climate-impacted countries.”

"If you want to address malaria, you don't invite the mosquitoes”#COP27 https://t.co/n8XUjyXBz3

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 10, 2022