Tim Burton al ‘Lucca Comics & Games 2022’ con l’anteprima di ‘Mercoledì’

Nella giornata del 31 ottobre, il regista Tim Burton sarà ospite della rassegna toscana per l’anteprima della sua nuova serie per Netflix.

Ci sarà anche Tim Burton al Lucca Comics & Games 2022, in programma nella città toscana dal 28 ottobre al 1° novembre. La notizia arriva direttamente dalla conferenza stampa dell’edizione 2022 che cala, così, il suo asso nella manica. Il regista sbarcherà in Italia nella giornata del 31 ottobre, in occasione dell’anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, attesissima serie tv da lui direttasu Netflix dal 23 novembre.

La serie (otto episodi) è un mystery con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni giovanili di Mercoledì Addams. Studentessa della Nevermore Academy, la ragazza è alle prese con i suoi poteri paranormali. Sarà, infatti, con questi che tenterà anche di sventare la serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere un mistero che ha coinvolto i suoi genitori anni prima.

Foto da Ufficio Stampa Netflix

A vestire i panni della protagonista è Jenna Ortega, mentre gli altri membri della famiglia Addams sono nientemeno che Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) e Isaac Ordonez (Pugsley Addams).

Nel cast anche Gwendoline Christie (preside Larissa Weems), Jamie McShane (sceriffo Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin) e Emma Myers (Enid Sinclair). E ancora: Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr.ssa Valerie Kinbott) e Christina Ricci (Marilyn Thornhill).

Foto di Steve Schofield da Ufficio Stampa Netflix