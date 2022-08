Yungblud annuncia il tour mondiale, in Italia a marzo 2023: le info

L’energia ribelle di Yungblud toccherà anche l’Italia durante il tour mondiale: l’artista sul palco del Mediolanum Forum di Assago il 10 marzo 2023. Tutte le info.

Musicista energico e polistrumentista eclettico, Yungblud ha annunciato un tour mondiale con cui porterà anche in Italia tutto il suo spirito ribelle. Dominic Richard Harrison (questo il nome all’anagrafe) tornerà, infatti, in concerto a Milano il 10 marzo 2023, al Mediolanum Forum di Assago dopo il trionfo al Carroponte nello scorso mese di maggio. E lo show è l’occasione perfetta per conoscere meglio l’arte di uno dei nomi in ascesa più promettenti nel panorama musicale internazionale.

Attitudine rivoluzionaria ed energia pop-rock da vendere, il britannico regalerà una setlist capace di far scatenare tutti. Non mancheranno, infatti, i brani di repertorio, dall’album di debutto ‘21st Century Liability’ (2018) a ‘Weird!’ (2020) fino alle tracce più recenti. Ma il world tour dell’artista sarà, soprattutto, il palcoscenico di ‘YUNGBLUD’, il nuovo progetto discografico atteso per il 2 settembre.

Locandina Tour da Ufficio Stampa Live Nation UK

La release più recente risale a fine giugno, quando è stato pubblicato il brano Don’t Feel Like Feeling Sad Today scritto da Harrison con Matt Schwartz e prodotto da Chris Greatti. Terza traccia che anticipa il disco – dopo The Funeral e Memories –, il singolo è accompagnato da un videoclip le cui registrazioni hanno mandato in fibrillazione l’intera area di Southbank a Londra, dove Yungblud ha coinvolto i fan invitandoli a entrare nella clip.

Il video è diretto da Tom Pallant e YUNGBLUD e mostra il cantante e i suoi seguaci seminare il caos in città, inzuppandosi durante scontri d’acqua nel pieno di una performance del brano su un autocarro adornato di slogan. Con l’ammassarsi di centinaia di curiosi e di fan armati di poster e pistole d’acqua, la situazione è stata sedata dalle autorità locali e dalla polizia metropolitana.

“Volevo replicare l’idea del brano nel video – racconta l’artista – Ho incontrato in tutto il mondo i miei fan, per instaurare con loro una connessione. Per guardare negli occhi un’altra persona e vedere che sta attraversando le mie stesse emozioni. È come un rituale per noi. Quando arriviamo, la polizia sa che siamo in città! Quindi mi sono detto ‘azioniamo le telecamere, prendiamo un camion, niente permessi, diciamo alle persone di incontrarmi in una determinata location e lanciamoci acqua addosso. Cantiamo, urliamo e proviamo emozioni insieme. Un’idea imperfetta, onesta, reale…felice…’”

A proposito del brano, poi, Yungblud spiega: “Ho scritto Don’t Feel Like Feeling Sad Today una mattina in cui non volevo saperne di uscire dal letto. Mi sono seduto e ho guardato il soffitto con la testa piena di stronzate che avevo letto su di me su Internet e non volevo provare il sentimento di essere infelice. Ho scritto il testo per aiutarmi a rafforzarmi. Per me questa canzone rappresenta la felicità. La felicità raggiungibile con un morso. Una provocatoria sorta di felicità”.

I biglietti per il World Tour

I biglietti per il concerto di Yungblud al Mediolanum Forum di Assago (Mi) il 10 marzo 2023 sono in prevendita ufficiale su My Live Nation in anteprima da mercoledì 24 agosto alle 9:00. Quindi, La vendita generale si apre giovedì 25 agosto alle ore 9:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Ecco i dettagli sui prezzi:

Parterre – € 35,00 + diritto di prevendita

I° settore (numerato) – € 45,00 + diritto di prevendita

II° settore (gold) (numerato) – € 45,00 + diritto di prevendita

III° settore (laterale – numerato) – € 35,00 + diritto di prevendita

IV° Settore (centrale – numerato) – € 35,00 + diritto di prevendita

Foto da Ufficio Stampa Live Nation