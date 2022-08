Spotify lancia ‘My Top 5: Kendrick Lamar Projects’, come funziona

Novità sulla piattaforma streaming che presenta una in app experience interattiva dedicata a Kendrick Lamar. Tutte le info.

Dopo il lancio di Friends Mix, Spotify annuncia un’altra novità che rende più coinvolgente l’esperienza sulla piattaforma. La nuovissima in app experience interattiva è My Top 5: Kendrick Lamar Projects e invita gli ascoltatori a scegliere la propria selezione preferita tra i brani dell’artista. Non solo, una volta definita la propria Top 5 del cuore, gli utenti possono condividere la grafica sui propri social media. Disponibile in dodici lingue, l’experience, oltre che in Italia, è stata lanciata in ventitré paesi

Come mai proprio Kendrick Lamar? La star, reduce dalla pubblicazione dell’album ‘Mr. Morale & The Big Steppers’, ha scalato le classifiche in tempi record. E a proposito di primati, ad oggi è l’artista più ascoltato nel 2022 su Spotify. L’attenzione e l’attesa nei confronti di ogni release di Lamar sono sempre altissime, come i social testimoniano a suon di trend. Da qui, dunque, l’idea della piattaforma di creare un hub dedicato a Kendrick Lamar.

L’obiettivo è semplificare l’esperienza degli utenti che possono organizzare più facilmente i propri album preferiti dell’artista, dagli esordi con ‘Good Kid, M.A.A.D City’ e ‘To Pimp a Butterfly’ fino all’ultimo.

‘My Top 5: Kendrick Lamar Projects’: come fare

Per costruire – e condividere – la propria personalissima My Top 5: Kendrick Lamar Projects, occorre per prima cosa verificare di avere la versione più aggiornata dell’app mobile. Quindi, dal proprio smartphone bisogna entrare nella sezione dedicata (disponibile su iOS e Android) a questo link.

A quel punto, l’app presenterà una selezione dei progetti di Kendrick Lamar tra i quali indicare i propri cinque titoli preferiti, riordinabili in base ai propri gusti. Ultimo passaggio, la condivisione: ogni utente riceverà una grafica personalizzata da postare sui profili social. E per i fan più affezionati, sulla piattaforma è disponibile anche il podcast originale Spotify, in collaborazione con The Ringer, Last Song Standing.

Lo show in sette episodi è condotto da Cole Cuchna e Charles Holmes che insieme racconta vita e arte di Kendrick. Per rispondere alla domanda delle domande: qual è la più grande canzone di Kendrick Lamar di tutti i tempi?

