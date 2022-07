Spotify lancia Friends Mix, come funziona la nuova playlist personalizzata

Spotify lancia Friends Mix, una nuova playlist personalizzata che permette di scoprire musica sulla base dei gusti musicali dei propri amici.

In occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia, Spotify lancia Friends Mix, una nuovissima playlist personalizzata per permettere agli utenti di scoprire e ascoltare musica sulla base dei gusti musicali dei propri amici.

Su Spotify, del resto, sono presenti a livello mondiale oltre 11 milioni di playlist create dagli utenti che contengono la parola amico/a nel titolo. Il 29% di queste, sono create da utenti della Gen Z (tra i 18 – 24 anni). Ed è sempre la Gen Z, a livello mondiale, a dedicare più ore di ascolto alle playlist di amicizia. Solo nel mese di giugno si contano circa 763.901.635 minuti di stream.

Spotify lo scorso anno ha lanciato Blend, la funzione che consente di testare il grado di affinità musicale con i propri cari, creando una playlist personalizzata e condivisa che assegna un punteggio di compatibilità ad ogni coppia o gruppo di utenti.

Ad integrarsi in questo ecosistema arriva dunque Friends Mix, che permette agli utenti di entrare in contatto con contenuti sempre più nuovi e personalizzati. Si tratta, infatti, di una playlist personalizzata che prende vita proprio a partire dalle playlist Blend, create con le persone delle quali ci si fida di più.

Inoltre, non perdetevi alcune delle playlist Spotify più streammate legate al valore dell’amicizia: Dinner with Friends, Noche de Amigas, Bienvenido a La Friendzone, Folk & Friends e Weekends + Friends.

Come si attiva la funzionalità Friends Mix

Se non riesci a creare il tuo Friends Mix in Create per te, componi prima tre playlist Blend con i tuoi best friend.