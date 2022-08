Beyoncé, il nuovo album è già da record ma con polemica

‘Renaissance’ di Beyoncé mette a segno il suo primo record su Spotify, ma la polemica su un brano convince l’artista a modificarne il testo.

Pubblicato venerdì 29 luglio, Renaissance di Beyoncé si conferma l’album più atteso della stagione e all’esordio incassa il primo record. Secondo i dati Spotify, infatti, il settimo album in studio della star – prima uscita solista da Lemonade del 2016 – nella giornata di uscita è diventato l’album di un’artista donna più ascoltato in un solo giorno nel 2022 sulla piattaforma.

Anticipato dalla super hit Break My Soul, che ha già scalato le classifiche compreso l’airplay radiofonico italiano, il progetto è stato registrato in piena pandemia. Così ne parla la stessa Beyoncé: “La creazione di questo album mi ha permesso di sognare e trovare una via di fuga durante un periodo spaventoso per il mondo. Mi ha permesso di sentirmi libera e avventurosa in un momento in cui poco altro si muoveva”.

“La mia intenzione era quella di creare un luogo sicuro, un luogo senza giudizio. Un posto dove essere liberi dal perfezionismo e dal pensiero eccessivo”, continua la star. “Un posto dove urlare, liberarsi, sentire la libertà. È stato un bellissimo viaggio di esplorazione”.

Ma c’è un ma. Non è, infatti, passato sotto silenzio un passaggio nel testo del brano Heated che ha subito fatto storcere il naso. L’espressione utilizzata da Beyoncé – la stessa, per altro, che aveva usato Lizzo in una sua canzone – ha sollevato polemiche in quanto percepita come un insulto nei confronti dei disabili. Di fronte al disagio che la comunità ha testimoniato, la cantante ha fatto sapere di voler sostituire il verso incriminato. Scelta, per altro, che la stessa Lizzo aveva attuato per la sua Grrrls.

In una dichiarazione inviata a Insider, una portavoce di Beyoncé ha confermato che il testo sarà cambiato. “La parola, non usata intenzionalmente in modo dannoso, sarà sostituita”, si legge nella nota. Effettivamente, stando al dizionario Merriam-Webster, nello slang popolare americano l’espressione in Heated è una forma colloquiale per ‘impazzire’, e così era stata utilizzata da Beyoncé.

Tuttavia, può assumere anche la sfumatura di un insulto ai disabili in riferimento alla paralisi spastica. Da qui, dunque, la decisione di intervenire sostituendo il verso con termini più adeguati. Ecco, intanto, la tracklist ufficiale di ‘Renaissance’:

I’m That Girl Cozy Alien Superstar Cuff It Energy (feat. Beam) Break My Soul Church Girl Plastic Off The Sofa Virgo’s Groove Move (feat. Grace Jones, Tems) Heated Thique All Up In Your Mind America Has A Problem Pure/Honey, Summer Renaissance

