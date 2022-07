Beyoncé, primo video su TikTok in attesa dell’album ‘Renaissance’

A pochi giorni dalla release del nuovo progetto discografico, Beyoncé ha pubblicato il primo contenuto su TikTok dove è disponibile il suo catalogo musicale.

Manca sempre meno all’uscita di ‘Renaissance’, settimo album di studio di Beyoncé la cui pubblicazione è prevista per venerdì 29 luglio. Anticipato dal singolo Break My Soul, il nuovo disco dell’artista è sicuramente il titolo più atteso della stagione e probabilmente proprio in vista della release, la Knowles ha deciso di sbarcare su TikTok. La star ha, infatti, inaugurato da qualche mese il suo profilo ufficiale sulla piattaforma ma fino a questo momento solo silenzio.

Ora, a due settimane da ‘Renaissance’, ecco il primo post di Beyoncé che ha sorpreso i followers. La cantante ha rilanciato una clip video con un montaggio delle reazioni al singolo in attesa del prossimo disco. Ad accompagnare le immagini il commento: “Vedervi condividere i movimenti mi ha reso così felice! Grazie mille per tutto l’amore verso Break My Soul!”. Firmato “Con amore, B”, nient’altro.

A questo punto l’attesa è per ulteriori contenuti che scandiscano il countdown verso il disco ma lo sbarco di Beyoncé su TikTok permette già ai fan di accedere al suo catalogo musicale. Gli utenti, infatti, possono sbizzarrirsi utilizzando le canzoni della star d’oltreoceano per i propri video. Intanto, arriva da Instagram qualche dettaglio in più sulla lavorazione di ‘Renaissance’.

In uno degli ultimi post, l’artista ha scritto: “La creazione di questo album mi ha regalato un posto in cui sognare e trovare una via di fuga in un periodo spaventoso per il mondo. Mi ha permesso di sentirmi libera e avventurosa in un momento in cui poco altro si muoveva. La mia intenzione era quella di creare un luogo sicuro, un luogo senza giudizio”.

E ancora: “Un posto dove essere liberi dal perfezionismo e dal pensiero eccessivo. Un posto dove urlare, liberarsi, sentire la libertà. È stato un bellissimo viaggio di esplorazione. Spero che tu possa trovare gioia in questa musica. […] per sentirti unico, forte e sexy”.

Foto Kikapress