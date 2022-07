Emmy Awards 2022, quattro nomination per Tony Bennett e Lady Gaga

Lo speciale tv di Tony Bennett & Lady Gaga conquista quattro nomination ai 74° Primetime Emmy Awards.

Tra le candidature della 74° edizione dei Primetime Emmy Awards spiccano anche i nomi di Tony Bennett e Lady Gaga. I due artisti, infatti, si sono guadagnati ben quattro nomination al più importante premio della tv statunitense grazie allo speciale One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga.

Il programma si è distinto nei palinsesti del piccolo schermo ed è nominato nelle categorie: ‘Outstanding Variety Special (pre-recorded)’, ‘Outstanding Technical Direction, Camerawork, Video Control for a Special’, ‘Outstanding Lighting Design/Lighting Direction for a Variety Special’ e ‘Outstanding Music Direction’.

Foto da Ufficio Stampa Universal Music

Lady Gaga e Tony Bennett hanno pubblicato ‘Love for Sale’ a ottobre 2021, ultimo album in coppia e ultimo della carriera di Tony Bennett. Il progetto, registrato presso gli Electric Lady Studios a New York City, contiene un mix di brani con arrangiamenti orchestrali e con un ensemble jazz. E in attesa di sapere chi saranno i vincitori agli Emmy 2022 – la cerimonia è in calendario lunedì 12 settembre – il duo artistico ha già trionfato.

‘Love for Sale’, infatti, ha vinto quest’anno ai Grammy Awards come ‘Miglior Album Pop Tradizionale’ e ‘Miglior Produzione di un album (non di musica classica)’. E il progetto arriva dopo l’accoglienza entusiasta del precedente ‘Cheek to Cheek’ del 2014 che ha conquistato pubblico e critica di tutto il mondo. Non a caso, ha debuttatoal vertice posto della classifica americana degli album Billboard 200 e nella Top Ten italiana alla posizione n.6. Per poi portare a casa un Grammy Award come ‘Miglior album pop tradizionale’.

Foto di Kelsey Bennett da Ufficio Stampa Universal Music