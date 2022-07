Emmy Awards 2022, ‘Succession’ e ‘The White Lotus’ sono le serie più nominate

Con 25 e 20 nomination le serie tv ‘Succession’ e ‘The White Lotus’ guidano le candidature ai 74° Primetime Emmy Awards 2022.

Sono due serie in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW a guidare le nomination per i 74° Primetime Emmy Awards 2022. Succession e The White Lotus si sono, infatti, aggiudicate rispettivamente 25 e 20 candidature. E non si tratta degli unici titoli di casa Sky dal momento che anche gli attori di molte serie in onda si sono distinti concorrendo al prestigioso riconoscimento.

Tra i nomi più in vista c’è, per esempio, Zendaya, la donna più giovane ad avere ottenuto due candidature consecutive come miglior attrice. Inoltre, è nominata come miglior produttrice per Euphoria, serie di Sam Levinson con 16 nomination e candidata anche fra le migliori serie drammatiche della stagione. L’attrice è in lizza anche nella categoria di miglior colonna sonora con due brani da lei co-firmati (Elliot’s Song e I’m Tired).

Foto da Ufficio Stampa Sky Foto da Ufficio Stampa Sky

La serie The Flight Attendant, invece, fa conquistare una candidatura a Kaley Cuoco per la sua performance nella seconda stagione. E ancora, il true crime The Staircase – Una morte sospetta in onda su Sky Atlantic porta Colin Firth e Toni Collette a ottenere una nomination ciascuno (miglior attore e attrice in una miniserie o film per la TV). In gara con Firth c’è anche Oscar Isaac, co-protagonista di Scene da un matrimonio, rilettura del classico di Ingmar Bergman.

Tra gli altri titoli agli Emmy Awards 2022 su Sky spunta, poi, Yellowjackets candidato come miglior serie drammatica mentre Melanie Lynskey è in corsa come miglior attrice protagonista. Per Christina Ricci arriva, invece, la nomination come miglior non protagonista in una serie drammatica. Infine, la dark comedy Barry – attualmente su Sky con le prime due stagioni – entra nelle seguenti categorie: come miglior serie comedy, miglior attore protagonista (Bill Hader, segnalato anche per la regia), miglior attore non protagonista (Anthony Carrigan e Henry Winkler) e miglior sceneggiatura.

Foto da Ufficio Stampa Sky