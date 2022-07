Mengoni Live 2022, doppio sold out a Milano che aggiunge la quarta data

Annunciato in occasione del live a San Siro, il tour ‘Mengoni Live 2022’ continua a macinare sold out. E Milano arriva a quota quattro date.

A solo un mese dall’annuncio del tour nei palazzetti, Marco Mengoni quadruplica gli appuntamenti in calendario a Milano. Mengoni Live 2022, infatti, registra già il tutto esaurito per la prima e la seconda data al Mediolanum Forum di Assago (5 e 7 ottobre). Il nuovo progetto dal vivo del cantautore raggiunge, quindi, quota quattro appuntamenti nella venue meneghina con le repliche dell’8 e 10 ottobre.

Ma il capoluogo lombardo non è l’unica città a vedere moltiplicare le serate del tour, dal momento che anche Mantova – sede della data zero – ha raddoppiato (2 e 3 ottobre). Così come Roma, dove all’appuntamento del 21 ottobre si è aggiunto quello della sera successiva. L’annuncio della leg indoor ha infiammato ulteriormente l’esercito di Marco Negli Stadi, che per la prima volta ha portato Mengoni in due templi della musica e del calcio.

Foto di Andrea Bianchera da Ufficio Stampa

Lo show al Meazza e all’Olimpico, infatti, è stato uno spettacolo unico durante il quale l’artista ha percorso un itinerario musicale per celebrare tredici anni di carriera. Ora, il viaggio continua nei palazzetti (le vendite per la nuova data a Milano sono aperte su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com).

LEGGI ANCHE : – Marco Mengoni interpreta un inedito di Sergio Endrigo nel nuovo film di Francesca Archibugi

Mengoni Live 2022, il calendario aggiornato

Di seguito, le date aggiornate di Mengoni Live 2022, prodotto e organizzato da Live Nation:

2 ottobre 2022 MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre) // DATA ZERO – SOLD OUT

(Grana Padano Arena & Theatre) // 3 ottobre 2022 MANTOVA (Grana Padano Arena & Theatre)

(Grana Padano Arena & Theatre) 5 ottobre 2022 MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

(Mediolanum Forum) // 7 ottobre 2022 MILANO (Mediolanum Forum) // SOLD OUT

(Mediolanum Forum) // 8 ottobre 2022 MILANO (Mediolanum Forum)

(Mediolanum Forum) 10 ottobre 2022 MILANO (Mediolanum Forum) // NUOVA DATA

(Mediolanum Forum) // 12 ottobre 2022 TORINO (Pala Alpitour)

(Pala Alpitour) 14 ottobre 2022 BOLOGNA (Unipol Arena)

(Unipol Arena) 16 ottobre 2022 PESARO (Vitrifrigo Arena)

(Vitrifrigo Arena) 18 ottobre 2022 FIRENZE (Nelson Mandela Forum)

(Nelson Mandela Forum) 21 ottobre 2022 ROMA (Palazzo dello Sport)

(Palazzo dello Sport) 22 ottobre 2022 ROMA (Palazzo dello Sport)

(Palazzo dello Sport) 27 ottobre 2022 EBOLI (Palasele)

Foto di Andrea Bianchera da Ufficio Stampa