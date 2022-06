Una tavola rotonda per parlare del progetto ‘L’Arte non ha Sbarre’

L'11 giugno si terrà una tavola rotonda per approfondire il progetto 'L'Arte non ha Sbarre' della Regione Lazio.

Disegna le tue idee: l’arte non ha sbarre è il nome del progetto – vincitore di Vitamina G, promosso dall’Associazione LiberaMente nell’ambito del programma GenerazioniGiovani.it finanziato dalle Politiche Giovanili della Regione Lazio con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – che propone un modello di co-progettazione tra istituzioni, magistratura della pena e terzo settore. Il tutto al fine di programmare politiche rieducative dei detenuti che si basino sul vettore dell’espressione culturale.

Non solo detenute, ma anche artisti, criminologi e volontari hanno così modo di partecipare a laboratori artistici. In una seconda fase ci sarà la realizzazione – ad opera di street artist celebri – di murales. Questi appariranno nell’istituto penale di Rebibbia e nella borgata Quarticciolo e saranno ispirati proprio alle opere delle detenute.

Un progetto straordinario di cui si converserà ampiamente l’11 giugno, in occasione della tavola rotonda La funzione rieducativa della pena e il ruolo delle istituzioni e del terzo settore: il caso de L’Arte non ha Sbarre. Nella Sala Tirreno della Regione Lazio – sabato 11 giugno dalle 16:00 alle 18:00 – i vari rappresentanti delle istituzioni interverranno su temi relativi alla funzione rieducativa della pena, analizzando in particolare il progetto l’arte non ha sbarre.

Si analizzerà – sotto diversi punti di vista – opportunità e criticità dell’attuale sistema penitenziario italiano in riferimento alle politiche rieducative.

Sabato 11 giugno dalle 16:00 alle 18:00

Sala Tirreno (Palazzina C – 2° piano)

Regione Lazio, Via R. Raimondi Garibaldi, 7, 00145 Roma

Si accede solo su prenotazione scrivendo alla mail liberamenteitalia.roma@gmail.com.