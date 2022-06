Benjamin Mascolo e Bella Thorne non sono più una coppia: il messaggio social

Un lungo e commovente post su Instagram ufficializza la fine della relazione tra il cantante e l’attrice americana.

Insieme hanno fatto sognare due continenti, ma la storia d’amore di B3N (al secolo Benjamin Mascolo) e Bella Thorne è giunta al capolinea. Niente nozze, dunque, per i due giovani talenti che insieme hanno anche recitato nella pellicola Time Is Up. A confermarlo, dopo la sospetta assenza di foto insieme, un messaggio social del cantante modenese che vale quanto una dichiarazione d’amore.

Pubblicata nella tarda serata di giovedì 2 giugno, la nota che Benjamin ha affidato al suo profilo Instagram testimonia il dolore per la rottura ma sottolinea anche la preziosità del rapporto. “Poco più di tre anni fa la mia strada ha incrociato quella di un essere umano straordinario”, esordisce Mascolo. “Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre, e sono profondamente grato per ogni singolo momento condiviso insieme da allora. Crescere con lei dalla mia parte è stata un’esperienza di umiltà”.

“Grazie a questa persona, ho imparato cosa significa amare in maniera incondizionata”, continua Benjamin. “Attraverso i suoi occhi ho imparato ad amare me stesso, a sentirmi bello, a sentirmi accettato accettando me stesso, con la miriade di difetti e di imperfezioni che ho”.

“Non riuscirò mai a esprimere pienamente a parole che cosa significa essere salvato da qualcuno”, spiega ancora l’artista. “Ed è qualcosa che so, con il profondo del cuore, che ogni ceratura umana sperimenterà a un certo punto del viaggio. La salvezza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benjamin Mascolo (@b3nm)

Benjamin pronto a un nuovo capitolo della sua vita

“Solo Dio sa quanti cuori ho spezzato e quante persone ho ferito egoisticamente coltivando il mio ego; tutte le cose che avrei potuto e dovuto fare meglio – e di questo mi assumo le responsabilità –; di tutti i miei peccati e sbagli. Ma ora so che faceva tutto parte di un piano più grande che mi ha guidato dove mi trovo oggi”.

“Ora sono pronto per un nuovo capitolo della mia vita e ho totale fiducia in ciò che deve essere”, dichiara Mascolo. “Sopra ogni cosa scelgo la via della verità. Ho promesso a me stesso di abbracciare il dolore e la sofferenza che la separazione dalla donna che amo più di ogni cosa, e amerò sempre, comporta. Sapendo che questi sentimenti che cerchiamo di evitare a tutti i costi sono in realtà il catalizzatore per dare vita a un mondo migliore”.

LEGGI ANCHE : – Liam Payne fa marcia indietro: «Zayn è un fratello, sto sempre dalla sua parte»

“Il dolore sarà il mio maestro, così come lo è stato l’amore e lo sarà di nuovo quando è destino che sia. Innamorarsi è il dono più bello che possiamo sperimentare nella vita, e la nostra storia è una delle tante che finiscono ogni giorno, lasciando spazio a nuove e bellissime unioni e promesse fra le persone”, scrive ancora Benji.

“Le relazioni nascono e muoiono, esattamente come le persone, è il naturale ciclo della vita e lo accetto pienamente”, continua il messaggio. “Questo non significa affatto che sia un fallimento per uno di noi due, perché nessuna vera connessione va mai ‘sprecata’ o è ‘inutile’, come il ‘bene’ e il ‘male’ sono solo etichette che la mente umana appone a cose, persone e sentimenti. Basandosi sul nostro ego e sulla nostra identità, e non sulla parola di Dio. Così doveva essere, è così è stato bello”. Infine, Benjamin conclude: “Auguro solo il meglio a questa persona e ci sarò sempre per lei. Ti amo, Ben”.

Foto Kikapress