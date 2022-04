Doja Cat, il nuovo singolo ‘Vegas’ nella colonna sonora del film ‘Elvis’

Presentato sul palco del Coachella 2022, ‘Vegas’ è il nuovo singolo di Doja Cat che farà parte del film di Baz Luhrmann dedicato a Elvis Presley.

Esce sulle piattaforme digitali venerdì 6 maggio Vegas, nuovo singolo di Doja Cat presentato live sul palco del Coachella 2022. Il brano, rivisitazione del celebre pezzo di Presley Hound Dog è contenuto nella colonna sonora di ‘Elvis’, film di Baz Luhrmann con Austin Butler e Tom Hanks, nelle sale italiane dal 22 giugno.

Accolto con calore dal pubblico della celebre manifestazione musicale d’oltreoceano, Vegas è stato presentato da Doja Cat insieme al cantante gospel Shonka. L’artista, nella pellicola in uscita, interpreta Big Mama Thornton e sarà presente anche nella stessa colonna sonora del lungometraggio. E i due artisti non sono stati gli unici nomi del Coachella legati al film di Luhrmann. On stage, infatti, si è esibita anche Yola che veste i panni di suor Rosetta Tharpe.

La presenza nella colonna sonora di Elvis rappresenta per Doja Cat un nuovo, importante, passo in una carriera che vanta già tre nomination ai Grammys. Dal 2013, quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica, a oggi la star di Los Angeles ha collezionato miliardi di ascolti e views in tutto il mondo oltre a dominare le classifiche R&B/Hip Hop. E il riscontro live ha registrato numeri record con l’ultimo tour sold-out a soli dieci minuti dalla messa in vendita dei biglietti.

Il film ‘Elvis’ di Baz Luhrmann

La pellicola di Baz Luhrmann esplora vita e musica di Elvis Presley, a cui presta corpo e voce l’attore Austin Butler. Al centro della trama, la complicata relazione tra la star e il suo manager, il colonnello Tom Parker interpretato da Tom Hanks, un rapporto durato circa vent’anni. Non manca, poi, la sfera sentimentale con la presenza di delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla (interpretata da Olivia Dejonge).

Per un film su Presley la colonna sonora non poteva certo essere trascurabile, con un mix di capolavori degli anni ’50, ’60 e ’70. Una celebrazione da grande schermo che annovera nel cast anche Helen Thomson, Richard Roxburg, Luke Bracey, Natasha Bassett, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel e Kodi Smit-McPhee. Per interpretare altri artisti musicali iconici nel film, Luhrmann ha coinvolto, oltre a Yola, anche il modello Alton Mason come Little Richard, Austin come Arthur Crudup e l’artista Shonka Dukureh come Willie Mae ‘Big Mama’ Thornton.

Foto Kikapress