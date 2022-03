The Weeknd vince il Global Digital Single Award 2021 con ‘Save Your Tears’

Dopo i BTS, IFPI annuncia il vincitore del Global Digital Single Award 2021: si tratta di The Weeknd con il brano ‘Save Your Tears’.

A pochi giorni dall’annuncio dei BTS vincitori del Global Recording Artist Award 2021, IFPI annuncia l’artista che si aggiudica il premio nella categoria singoli. A portare a casa il Global Digital Single Award 2021 è The Weeknd con il brano Save Your Tears. Si tratta di un bis, dal momento che il canadese deteneva il titolo anche per l’anno 2020 grazie al singolo Blinding Lights. È, quindi, l’ennesimo record assoluto per The Weeknd che negli ultimi anni ha incassato successi globali.

Dopo Heartless, In Your Eyes e Blinding Lights, Save Your Tears è il quarto singolo pubblicato dal quarto album in studio After Hours. La traccia ha raggiunto la vetta delle classifiche di tutto il mondo e, accompagnato anche dalla versione remix con Ariana Grande, ha raggiunto il numero 1 negli Stati Uniti nel maggio 2021. E complessivamente, a oggi, Save Your Tears è stato certificato platino in 14 mercati in tre diversi continenti.

Top 10 Global Digital Single Chart 2021

The Weeknd – Save Your Tears – 2.15 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) The Kid Laroi, Justin Bieber – STAY– 2.07 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) Dua Lipa – Levitating– 1.88 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) BTS – Butter– 1.76 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) Olivia Rodrigo – drivers license – 1.73 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) Justin Bieber feat. Daniel Ceasar, Giveon – Peaches– 1.72 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) The Weeknd – Blinding Lights– 1.61 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) Olivia Rodrigo – good 4 u – 1.61 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name) – 1.60 Global Subscription Stream Equivalents (Billions) Ed Sheeran – Bad Habits– 1.57 Global Subscription Stream Equivalents (Billions)

Come specifica IFPI, il premio è comprensivo delle performance mondiali di tutti i formati digitali – dal download allo streaming, sia paid sia ad-supported.

Grafica Ufficio Stampa FIMI

Foto Kikapress