Cardi B dice la sua sulla questione Russia – Ucraina

La rapper Cardi B, interpellata su Twitter da un fan, fa sapere cosa ne pensa della questione che sta tenendo il mondo col fiato sospeso

Chi più chi meno abbiamo tutti un’opinione su quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina. Pure Cardi B ha un proprio pensiero sulla questione che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso. Diciamo pure che dopo 2 anni di pandemia (non ancora alle spalle) non abbiamo proprio le forze per reggere pure un conflitto mondiale.

Cardi B parla di Russia e Ucraina su Twitter

La rapper statunitense non ha alcuna intenzione di scendere in politica. Semplicemente, un fan su Twitter l’ha interpellata per chiederle che idea si sia fatta sul conflitto che sembra sempre più immninente. “Guerra, sanzioni, invasioni dovrebbero essere l’ultima cosa” ha fatto sapere Cardi B.

Più precisamente al fan che le ha posto la curiosa domanda, Cardi B ha replicato: “Vorrei che questi leader mondiali smettessero di inciampare nel potere e pensassero davvero a chi è veramente colpito (i cittadini) oltre al fatto che il mondo intero è in crisi. Guerra, sanzioni, invasioni dovrebbero essere l’utlima cosa di cui i leader dovrebbero preoccuparsi”.

Che cosa sta succedendo tra Russia e Ucraina

Per chi non fosse ferratissimo in materia, ricordiamo che il presidente Vladimir Putin lunedì ha ordinato alle forze armate russe di agire come forze di pace in due regioni separatiste dell’Ucraina, poche ore dopo averle riconosciute come indipendenti.

In due decreti ufficiali, Putin ha incaricato il ministero della Difesa di assumere “la funzione di mantenimento della pace” nelle regioni di Donetsk e Lugansk. Mosca non ha fornito dettagli o data per alcun dispiegamento, con l’ordine che dice solo che “entra in vigore dal giorno in cui è stato firmato”.

La Russia, come riporta il sito Thenews.com, ha spostato decine di migliaia di soldati nelle regioni vicino ai confini dell’Ucraina. L’Occidente afferma che Mosca intende usarli per un attacco in qualsiasi momento.

Non sappiamo ancora cosa succederà a breve, ma speriamo che i leader seguano il consiglio di Cardi B. Anche senza sapere direttamente quel che ha detto la rapper, s’intende.

Foto: Kikapress