Achille Lauro trionfa a ‘Una voce per San Marino’ e vola all’Eurovision Song Contest 2022

Con ‘Stripper’, Achille Lauro stacca il suo biglietto per l’ESC2022 come rappresentante della Repubblica di San Marino: ecco il testo del brano.

Sarà Achille Lauro a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. L’artista, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con Domenica, ha vinto la kermesse sammarinese con il brano Stripper. Dopo di lui, sul podio, Burak Yeter e Alessandro e, terzo, Aaron Sibley. Per l’artista romano, poi, anche il premio delle radio.

Rimangono, dunque, a secco gli altri nomi italiani che hanno tentato di staccare il loro biglietto per l’ESC2022 passando per San Marino. E parliamo di Ivana Spagna, Valerio Scanu, Francesco Monte, Matteo Faustini, solo per fare qualche nome. Sul palco della finale, poi, avrebbe dovuto esserci anche il giovane Blind, costretto al ritiro a poche ore dallo show per motivi di salute.

Il progetto Una voce per San Marino ha visto la partecipazione di Emergenti eBig del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano. “Una stupenda esperienza lanciare un festival che da zero va all’Olimpo, era una cosa inimmaginabile. Grazie a tutti indistintamente per gli stimoli che ci avete dato”, ha commentato Vittorio Costa di Media Evolution.

Foto di Valentina Sabino da Ufficio Stampa Red&Blue Foto di Valentina Sabino da Ufficio Stampa Red&Blue

Achille Lauro: il testo di ‘Stripper’

È uno stripper, sì

questo amore è uno strip club, yeah

Il mio cuore è in un freezer, freezer

Sono a letto col killer, thriller

Like a virgin, virgin

Questo è un film, London Calling, call me

Ah, I love Britney

È il diavolo in una Birkin

Ma che stupida voglia che ho,

quella stupida voglia

Metto la gonna più corta che ho

e vado fuori, ah

e vado fuori di me



I don’t know

All I need is love [x4]



Ma che stupida voglia che ho,

ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Cowboy,

Il mio cuore è il suo sex toy

Il mio bad boy

Madonna su Playboy

È una Barbie

Ha 600 cavalli

Il suo beagle

è il mio Personal Jesus

I don’t know

All I need is love [x4]

Ma che stupida voglia che ho,

ma guarda che donna che sono

Nessuno mi può giudicare

Ti fidi di me?

Che stupido uomo

Ma che stupida voglia [x2]

Metto la gonna più corta che ho

E vado fuori, ah

E vado fuori di me



Oh no, no, no, no

Oh no, no, no, no

Oh

Ma che stupida voglia che ho (All I need is love)

Ma guarda che donna che sono (All I need is love)

Nessuno mi può giudicare (All I need is love)

Ti fidi di me? (All I need is love)

Che stupido uomo



I don’t know

