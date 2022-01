La Royal Mail celebra i Rolling Stones con dodici speciali francobolli

Dodici francobolli celebrano la carriera delle leggende del rock d’oltremanica: ecco l’iniziativa della Royal Mail per Mick Jagger e compagni.

La Royal Mail ha svelato la speciale iniziativa realizzata per celebrare i sessant’anni in musica dei Rolling Stones. Sono otto i francobolli della serie principale, che ripropongono alcune delle performance più leggendarie della band. I fotogrammi immortalano, così, altrettanti momenti della storia discografica e live di Mick Jagger e compagni come in un viaggio.

La serie, infatti, presenta immagini dai seguenti concerti:

Hyde Park, Londra, Regno Unito, luglio 1969

East Rutherford, New Jersey, USA, agosto 2019

Rotterdam, Paesi Bassi, agosto 1995

Tokyo, Giappone, marzo 1995

New York City, USA, luglio 1972

Oslo, Norvegia, maggio 2014

Knebworth, Hertfordshire, Regno Unito, agosto 1976

Düsseldorf, Germania, ottobre 2017

Foto da Ufficio Stampa

A questi primi otto francobolli celebratavi, la Royal Mail ne ha stampati altri quattro in un foglio in miniatura. Su questi troviamo due fotografie della band e i manifesti promozionali di due storici tour. Per questo progetto, i Rolling Stones hanno collaborato a ogni fase della messa a punto e diventano il quarto gruppo musicale in un’emissione filatelica britannica. Prima di loro, infatti, solo, Beatles (2007), Pink Floyd (2016) e Queen (2020).

“Poche band nella storia del rock sono riuscite a ritagliarsi una carriera così ricca ed espansiva come quella dei Rolling Stones”, ha dichiarato David Gold, direttore di Public Affairs & Policy, Royal Mail. “Hanno creato alcuni degli album più iconici della musica moderna, con performance dal vivo innovative”.

I francobolli e altri prodotti da collezione sono disponibili in pre-ordine nella sezione dedicata sul sito della Royal Mail e in vendita generale dal 20 gennaio 2022.

Foto Kikapress