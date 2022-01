“Encanto”, la colonna sonora conquista la Billboard 200

La colonna sonora del film Disney si piazza in cima alla celebre classifica. Non succedeva dai tempi di "Frozen 2"

La colonna sonora originale del film “Encanto” si piazza in cima alla classifica statunitense Billboard 200 a sei settimane dalla pubblicazione. Il disco è passato dalla settima posizione alla prima nella celeberrima chart. L’album contiene otto brani originali firmati dal cantautore e compositore vincitore ai Tony® e ai Grammy® Lin-Manuel Miranda e la colonna sonora originale di Germaine Franco, nominato agli SCL (Società dei Compositori e Autori). “Encanto” è la prima colonna sonora a raggiungere la vetta della classifica Billboard da “Frozen 2”.

Le musiche di “Encanto”

Il brano originale “We Don’t Talk About Bruno”, inoltre, ha conquistato le classifiche digitali in tutto il mondo, divenendo virale sulle piattaforme.

Immergendosi nella musica della storia ambientata in Colombia, Miranda ha affermato: “Molti ritmi mi sono familiari, ma la strumentazione e l’orchestrazione sono diverse e spesso uniche in Colombia. Una delle cose più divertenti è che la fisarmonica è davvero centrale nella musica. È stata davvero una gioia immergermi in artisti che non conoscevo e approfondire quelli che ho amato crescendo, come Carlos Vives, con cui abbiamo la fortuna di lavorare in questo film. L’intero processo consisteva nell’innamorarsi della musica e della cultura colombiana e nella possibilità di suonare in quello spazio”.

Mike Elizondo ha co-prodotto le canzoni. “Spero che gli spettatori cantino queste canzoni, proprio come è accaduto per molti classici Disney”, ha affermato Elizondo. “Contengono molti messaggi positivi sulla famiglia e sui rapporti che ci legano. Inoltre, spero che il pubblico si renda conto della varietà della musica colombiana. Ho imparato moltissimo sui ritmi e gli stili musicali di questo Paese nel corso della produzione e spero che questa colonna sonora spinga il pubblico a esplorare maggiormente la musica colombiana”.

“Encanto” è diretto da Byron Howard e Jared Bush, co-diretto da Charise Castro Smith e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino. La sceneggiatura è firmata da Castro Smith e Bush.

La trama

Nel film, la magia di Encanto ha donato a ogni bambino della famiglia un potere unico, dalla superforza al potere di guarire. Tutti tranne Mirabel. Ma quando scopre che la magia che circonda Encanto è in pericolo, Mirabel decide che lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere l’ultima speranza della sua straordinaria famiglia.

Foto: Ufficio Stampa Disney