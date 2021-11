‘Un Nuovo Papà’, il corto Disney che celebra le famiglie (allargate) e il potere della narrazione

Si intitola Un Nuovo Papà il nuovo magico cortometraggio Disney di Natale, sequel di Lola. Un Nuovo Papà – proprio come il suo predecessore – è incentrato sull’unione familiare e sul potere della narrazione e debutta mercoledì 3 novembre 2021 su tutti i canali Disney in 45 paesi.

Il corto racconta la storia di Nicole, la nipotina ormai cresciuta di nonna Lola, e dei suoi due figli Max e Ella nel momento in cui Mike, il nuovo papà, si trasferisce nella loro casa. Al centro della storia c’è un libro di racconti molto speciale, un prezioso oggetto che Max, il figlio di Nicole, ha ricevuto dal suo padre naturale. Il libro celebra il potere della narrazione in grado di rafforzare i legami familiari. Ma anche la magia che si crea quando – leggendole insieme – le storie Disney e Pixar prendono vita dalle pagine. Il pubblico vedrà la famiglia avventurarsi in un viaggio nelle emozioni mentre si divertono a far vivere le loro classiche tradizioni natalizie.

Anche quest’anno, la campagna supporta il partner di beneficenza di lunga data Make-A-Wish. L’obiettivo è quello di aiutare l’associazione a realizzare i desideri di bambini affetti da gravi malattie. Dal 1980, Disney ha aiutato Make-A-Wish a realizzare più di 145.000 desideri in tutto il mondo.

Nel cortometraggio, gli osservatori più attenti potranno anche scovare diversi Easter Egg a tema Disney e Make-A-Wish nascosti, inclusi due disegni realizzati dai bambini supportati dalla charity. Uno di questi disegni è stato realizzato dal tredicenne Dylan e raffigura l’immagine di un ghepardo visibile nello spot sul frigorifero della famiglia. Il sogno di Dylan di diventare un disegnatore è stato realizzato grazie a Flux Animation Studios, che ha sviluppato la creatività dello spot.

Il due volte vincitore dei Grammy Award Gregory Porter interpreta una versione molto emozionante della colonna sonora originale Love Runs Deeper. Il brano è nato proprio per il cortometraggio e fornisce, al posto dei dialoghi, una narrazione musicale attraverso gli occhi di Mike. Scritto dal duo di Los Angeles PARKWILD, il brano include anche la partecipazione di Cherise, membro dell’organizzazione Tomorrow’s Warriors, nato per sostenere la diversità e l’equità nell’ambito artistico attraverso la musica Jazz.

Love Runs Deeper è disponibile per il download a partire dal 3 novembre 2021. Per ogni download effettuato entro il 31 dicembre, il 100% del ricavato del prezzo di vendita sarà devoluto a Make-A-Wish International.

«Le parole del brano sono davvero potenti e sottolineano che dietro qualsiasi cosa c’è l’Amore. – dichiara Gregory Porter – Quando ho letto la prima riga del testo di Love Runs Deeper, Quando aprirai la porta/ io sarò lì con il cuore/ pieno di gioia (OV: When you open the door, I will be standing there) mi sono commosso per lo storytelling e per le emozioni trasmesse. In quel preciso momento ho capito di avere davvero il bisogno di essere coinvolto in questa campagna per supportare Make-A-Wish».