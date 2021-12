Il Salotto Eliseo: giovedì 6 gennaio primo imperdibile appuntamento

All’interno degli splendidi spazi del prestigioso Teatro Eliseo buon cibo e iniziative a cura di un team di organizzatori di eventi e artisti. Incontri domenicali con brunch raffinato, musica dal vivo, performance ed esibizioni artistiche.

A partire dall’evento speciale d’inaugurazione di giovedì 6 gennaio 2022 Il salotto Eliseo diventa un appuntamento domenicale fisso all’interno degli splendidi spazi del prestigioso Teatro Eliseo. Tutto coordinato da un team di organizzatori di eventi ed artisti costituito da Beatrice Busi Deriu, organizzatrice di eventi, founder del primo catering etico in Italia: Ethicatering, in costante collaborazione con Magnolia Eventi, leader nel settore banqueting e allestimenti, grandi eventi e Cucina Eliseo, il boutique restaurant all’interno del teatro, e Federica Di Stefano, curatrice d’arte dello spazio museale di San Salvatore in Lauro, Roma.

Insieme hanno deciso di tutelare e far vivere questo luogo Sacro della cultura italiana, partendo dallo spunto del buon cibo e appuntamenti che diano il giusto valore a questo luogo, rendendolo vivo e carico di iniziative soprattutto culturali. Durante gli incontri domenicali, ci sarà un Brunch raffinato, musica dal vivo con musicisti della scena romana e internazionale, performance, esibizioni artistiche. Il Salotto Eliseo, inoltre, vuole dare spazio ad espositori, che verranno selezionati e scelti con cura. In occasione del primo e speciale appuntamento del 6 gennaio 2022 (dalle ore 12 fino alle 18) Il grande foyer dell’Eliseo sarà teatro di una giornata all’insegna della condivisione, con il quartetto B Flat quartet jazz and blues. Inoltre ci sarà spazio per un’esposizione-mercatino di oggettistica Gucci Vintage, una mostra della pittrice colombiana Lucia Morana, il tutto accompagnato da un brunch con prodotti tipici del territorio laziale e un wine corner per dare spazio a produttori vinicoli laziali. Un appuntamento, quindi, assolutamente da non perdere e che giunge opportuno per valorizzare gli spazi all’interno del prestigioso e ormai storico Teatro Eliseo.

Contatti:

www.ethicatering.it

www.magnoliaeventi.com

www.cucinaeliseo.com