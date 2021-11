Cardi B: la prima rapper (donna) ad avere due certificazioni diamante

Meglio di Nicki Minaj

Cardi B ha raggiunto un altro risultato importante. Dopo essersi messa alla prova nelle vesti di conduttrice ai recenti American Music Awards, è ancora una volta la sua musica a parlare per lei. La rapper, infatti, è stata premiata con ben due certificazioni diamante.

LEGGI ANCHE >> Madonna contro la censura di Instagram: «Quattro decadi di sessismo e misoginia»

La Recording Industry of Association of America ha conferito a Cardi B questo riconoscimento epocale, basato sulle vendite di singoli e dischi. Per essere certificati diamante occorre aver venduto circa 10,000,000 di copie. La rapper diventa così la prima rapper donna ad aver raggiunto questo traguardo.

Il singolo più famoso di Cardi B è ‘Bodak Yellow’, primo a essere certificato diamante. Dopo di lei, nella lista c’è Nicki Minaj che ha raggiunto lo stesso traguarda con ‘Super Bass‘, ma in un arco di tempo più lungo: 10 anni.

LEGGI ANCHE >> ‘I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour’, Anastacia annuncia cinque concerti in Italia

Il secondo diamante è invece legato al singolo ‘Girls Like You‘, in cui Cardi B compare come feat. dei Maroon 5. È proprio con loro che la rapper ha voluto condividere il successo:

“Wow, ho raggiunto due diamanti! Grazie ai Maroon 5 per avermi voluta in questo pezzo. Girls Like You è la canzone che dedico sempre a mia figlia ogni volta che la canto. Vi sarò grata per sempre“, scrive su Twitter.

Il successo di Cardi B lascia ben sperare per il futuro della musica: il mondo del rap, da sempre abitato prevalentemente da maschi, sta cambiando. Sempre più donne fanno sentire la loro voce.