Ghali: «La pace tra me e Salvini è una bugia mediatica»

Qualche giorno fa, a San Siro, durante il derby Milan-Inter, sono volate parole grosse tra Ghali e Salvini. Grazie a un video dell’acceso scambio tra i due, il momento è diventato virale e ha fatto il giro del Web e dei giornali.

Le Iene non potevano lasciarsi scappare un fatto tanto ghiotto e, a loro modo, hanno girato un servizio sull’accaduto. L’intento? Portare la pace tra i due, attraverso una maglietta. L’inviato Stefano Corti ha, quindi, raggiunto Ghali, chiedendogli di firmare una maglia della nazionale tunisina con su i nomi dei due litiganti.

Stavo esultando – ha raccontato il cantante – poi mi sono girato e quando l’ho visto mi sono riapparse in mente tante immagini e mi è sembrata una grandissima presa per il c**o. Di fronte a un personaggio del genere non sono riuscito a starmene zitto. Dopo aver vissuto certe cose sulla propria pelle, avendo perso delle persone che conosco nel mare, è una questione molto delicata che non va trattata come la fa lui, in questo modo veramente disumano.