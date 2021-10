Ariete, dopo il singolo ‘L’ l’annuncio del primo tour nei club

Dopo il successo live delle date estive e il singolo ‘L’, la giovane Ariete annuncia la tournée indoor a marzo 2022.

Prenderà il via a marzo 2022 la prima tournée nei club di Ariete, giovane cantautrice romana che negli ultimi mesi si è fatta conoscere per il suo stile personale. Divenuta in brevissimo artista di riferimento per la Generazione Z, Ariete sarà sui palchi italiani dal 13 marzo 2022 con il suo ‘Club Tour’. Lo show toccherà Milano, Padova, Torino, Firenze e Napoli prima do chiudersi nella Capitale.

Di seguito gli appuntamenti le cui prevendite sono disponibili sul sito ufficiale:

13 marzo – Alcatraz Milano

17 marzo – Gran Teatro Geox Padova

18 marzo – Teatro Concordia di Venaria Reale Torino

21 marzo – Tuscany Hall Firenze

23 marzo – Casa della Musica Napoli

27 marzo – Atlantico Roma

Le date indoor arrivano dopo un fortunato tour estivo che, in ventisette date, ha visto la diciannovenne esibirsi da Nord a Sud della penisola. E nell’attesa, Ariete ha pubblicato lo sorso 29 settembre il nuovo singolo L, presentato in anteprima all’Auditorium Parco della Musica di Roma proprio alla chiusura dei live 2021.

“Sogno tutto ciò che è successo questa estate da quando sono piccola; lo so, lo dicono tutti, ma è davvero così”, ha scritto Ariete su Instagram. “Una parte del mio cuore rimarrà per sempre su ogni palco che ho calpestato, in ogni posto che ho visitato. Ora si riparte, L è fuori e non potrei esserne più felice.”

Scritta dalla stessa cantautrice, che ne firma la musica insieme a D’Amore (Daniele Razzicchia), L conferma lo spirito dai tratti nostalgici della giovane artista. E mentre l’estate è alle spalle, si fanno strada dubbi e fragilità: “Sei così lontana che non so nemmeno se sei stata mia”, confessa nel brano.

Foto di Ilaria Ieie da Ufficio Stampa Wordsforyou