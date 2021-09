Korishanti e Luciana Littizzetto vincono il Premio Friday’s The Future al MEI2021

Va a Korishanti e Luciana Littizzetto il Premio Friday’s The Future, che verrà conferito domenica 3 ottobre in occasione del MEI2021 di Faenza. Il premio è merito del video de Il sogno di Greta, singolo che sollecita alla coesione tra i popoli nel perseguire cambiamenti epocali. Tra questi la sostenibilità ambientale, scrollando di dosso l’idea che sia una questione delegabile.

All’appello si sono uniti diversi artisti che – dopo aver ascoltato il brano in anteprima – hanno voluto dare il loro contributo per rafforzare e divulgare il messaggio. Tra questi Max Pisu, Ale & Franz, Mago Forrest, Alessandra Faiella, Nando Timoteo, Arturo di Tullio, I Gemelli di Guidonia, Nadia Puma, Giorgio Centamore.

Il brano è scritto e composto da Franco Rapillo, arrangiato dai Korishanti e mixato e masterizzato al Wavelife Studio (a cura di Daniele Mattiuzzi).

«Volevo salutarvi, ringraziarvi tutti perché questo è un premio che mi sta a cuore e sta a cuore a tutti noi. – ha commentato Luciana Littizzetto – È un momento molto complicato, in cui ogni persona singola può fare qualcosa. Io che sono cresciuta con le canzoni sociali, popolari, quelle che ci spingevano ad avere dei valori, mi sono ritrovata in questa canzone di Franco Rapillo. Ringrazio loro e voi del premio e tutti quelli che stanno lottando e si stanno muovendo per un mondo che sia un po’ meglio di quello che stiamo vivendo. Siamo già in ritardo, facciamo ciò che possiamo».