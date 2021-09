Ultimo annuncia il nuovo album: ‘Solo’ esce il 22 ottobre

Con un post via social, Ultimo ha annunciato la pubblicazione del quarto album: si intitola ‘Solo’ ed esce il 22 ottobre.

È con un lapidario post sui social che Ultimo annuncia quello che i fan da tempo aspettavano. Il nuovo album dell’artista romano si intitola ‘Solo’ e la sua pubblicazione è prevista per venerdì 22 ottobre. Accompagnata dalla copertina in bianco e nero, la notizia ha raccolto in un quarto d’ora quasi 130mila like. Numeri che, già da soli, danno l’idea dell’entusiasmo scatenato.

Il disco è il quarto capitolo discografico della storia artistica di Ultimo, dopo ‘Pianeti’ (2017), ‘Peter Pan’ (2018) e ‘Colpa delle favole’ (2019). E rappresenta il primo album che l’artista pubblica con la propria etichetta discografica che ha, finora, dato alle stampe i singoli 22 settembre, 7+3 e Buongiorno vita.

Da qualche settimana, in effetti, Ultimo aveva lasciato intendere che il suo ritorno musicale fosse ormai vicino. In occasione della performance a sorpresa sul palco di RTL 102.5 Power Hits Estate 2021, Niccolò scriveva, infatti, via social: “Tornare a respirare…sto tornando”. Parole, queste, che seguivano la conferma dello stato avanzatissimo dei lavori in un precedente messaggio IG dedicato alla fidanzata.

Scriveva Ultimo: “Il mio disco non poteva concludersi senza di te e seppur racconterà di questo periodo assurdo e della solitudine che mi ha portato, dentro ci saranno anche la speranza e la vita che solo una come te poteva riuscire a darmi”. L’estate, dunque, ha portato frutto e il cantautore ha mantenuto la parola data a luglio. Sempre dal suo profilo si rivolgeva così ai fan: “Ho bisogno di farvi sentire come ho vissuto in questi anni. Perché ho scavato dentro me in questo periodo assurdo, dove tutti noi ci siamo sentiti più soli… dove tutti, chi più chi meno, abbiamo fatto i conti con le nostre emozioni”.

“Non sto ragionando troppo sulla forma o sulle strategie di lancio – continua il post datato 27 luglio 2021 – penso che l’importante sia emozionare con le canzoni, il resto è contorno. Penso che una canzone sappia fare il suo mestiere senza dovergli spiegare nulla”. E concludeva parlando del team di lavoro: “Siamo indipendenti e forse anche un po’ pazzi, perché crediamo che, anche nel 2021, si possa vincere con l’emozione e null’altro. Noi ci crediamo, io ci credo. Facciamo passare l’estate”. E così è stato

