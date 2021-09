J-Ax risponde alle minacce dei No-Vax: «Vaccinarsi è un dovere civico»

Continua la diatriba tra J-Ax e i No-Vax, inaspritasi dopo che alcune chat Telegram sono state rese pubbliche. In queste chat, i No-Vax insultano e minacciano pesantemente il rapper per le sue posizioni pro-vaccino contro i negazionisti del Covid. J-Ax ha dunque risposto con un video su Instagram.

«Si sono anti-italiani perché più spazio hanno e più rallenteranno il rilancio del nostro Paese. Io quando penso ai negazionisti, penso alle persone coi negozi chiusi, ai ristoranti costretti ad abbassare per sempre la serranda. Penso alle migliaia di operai del mondo dello spettacolo a casa da due anni. Insomma, penso agli italiani normali, che sono il sale della terra del nostro Paese. Chiunque abbia amore per l’Italia, dovrebbe combattere chi vuole la sua distruzione e i negazionisti vogliono distruggere gli italiani e l’Italia».

«Sui giornali sono usciti gli screenshot con delle minacce nei miei confronti, prese da gruppi Telegram dei negazionisti del Covid. Sono vere e proprie fatua di gente che dice e cito vuole cercarmi, bastonarmi, investirmi e riempirmi di botte. Non è la prima volta. In passato mi hanno mandato, anche più volte, foto di proiettili. Se queste cose le avessero scritte e fatte, faccio un esempio eh, che so, persone con una tonalità di carnagione un po’ più scura della mia e che parlano, sto sempre facendo un esempio a caso eh, tipo diciamo l’arabo, ho il presentimento che il gis dei carabinieri sarebbe intervenuto per sfondargli casa, entrando dalle finestre».

«Tutto questo è nato perché in un’intervista ho detto che chiunque abbia vissuto in maniera pesante (e a me e mia moglie è successo) il Covid, investirebbe per la frustrazione in auto chi è così sciocco da negare l’esistenza di ciò che ti ha fatto così tanto male, così tanto soffrire. – continua il rapper – Chiunque munito di pollice opponibile capirebbe che si tratta di un’iperbole comica per descrivere la frustrazione provata contro chi riesce a negare un’evidenza che ha ucciso 5 milioni di persone nel mondo e non una minaccia così campata in aria.

«Ogni settimana muoiono circa 1000 italiani ancora di Covid. Chi nega questo virus sta condannando a morte altri italiani. Di che ca**o stiamo parlando? Poi chi mi conosce lo sa che sono una persona pacifica e per la non violenza. Purtroppo però la gente che mi vuole bene in tutta Italia non è altrettanto zen, quindi fossi nei panni di chi minaccia starei un po’ più attento».

«Dai scherzo! – conclude Ax – E io la capisco eh, la paura che hanno le persone che non vogliono vaccinarsi. Cosa credete? Che noi che siamo vaccinati non abbiamo avuto dubbi? Non ci siamo detti Magari la sfiga che qualcosa vada storto capita proprio a me. Ma l’abbiamo fatto, perché è un dovere civico. Certo, per la nostra salute. Ma anche per difendere la vostra di salute, la salute del Paese e del mondo. I negazionisti sono solo dei privilegiati che non hanno mai visto cosa fa il Covid e poi leggiamo di dottori che parlano di negazionisti del Covid attaccati a qualche respiratore che chiedono, implorano il vaccino.

«Io non solo ho avuto il Covid in casa, ho perso anche qualcuno di importante. Il padre di Jad è morto di Covid. Me lo ricordo durante una data degli Articolo 31 poco tempo fa e per colpa di questo virus di merda la volta successiva che l’ho visto è stato dentro una bara, al suo funerale. Questa è la realtà, nessuno vuole togliere la libertà di nessuno. Si tratta solo di rispettare la vita, il dolore e la morte delle persone, perché questo è il Covid. Comunque peace and love, ciao da J-Ax».