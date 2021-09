Fabio De Luigi e Anita Caprioli coppia in crisi nella serie ‘Ridatemi mia moglie’

Il 13 e 20 settembre Sky Serie propone ‘Ridatemi mia moglie’, commedia romantica per la regia di Alessandro Genovesi. Le dichiarazioni del cast.

Alessandro Genovesi firma la regia della miniserie in due episodi Ridatemi mia moglie, in onda su Sky Serie e in streaming su NOW il 13 e il 20 settembre. Commedia romantica carica di piacevole ironia, il titolo vede protagonisti Fabio De Luigi e Anita Caprioli, una coppia che scoppia a inizio storia e i cui intrecci si muovono in una coralità che sa creare quadri spassosissimi e insieme regalare spunti di riflessione.

“Con Ridatemi mia moglie riparte la stagione di Sky Originals, forse la più forte di sempre”, esordisce in conferenza stampa Nils Hartmann, Senior Director Original Production Sky Italia. “Avremo anche Gomorra 5, A casa tutti bene e nel mezzo ci sono X Factor e MasterChef. Benché si tratti di un adattamento da una serie BBC Studios, il lavoro è stato talmente ben fatto che mi piace considerarla a tutti gli effetti una serie originale”.

Entusiasmo arriva anche dalle parole di Alessandro Usai, ad Colorado Film. “Volevamo portare sul piccolo schermo una squadra molto rodata e di successo fin da Happy Family di Gabriele Salvatores. È il nostro dream team del cinema che esordisce in tv con Sky e siamo molto contenti del risultato anche dal punto di vista estetico”.

“Questo formato è per me una novità”, dichiara il regista e sceneggiatore Alessandro Genovesi. “Per questo film di 180 minuti, trovare il calibro sull’evoluzione di storia e dei suoi personaggi è stata la cosa più interessante”.

Mentre speriamo tutti che Giovanni riesca a riconquistare la sua Chiara, godiamoci un @FabioDeLuigi che ci ha già rubato il cuore da un pezzo​#RidatemiMiaMoglie: la miniserie #SkyOriginal in onda da lunedì 13 settembre su Sky Serie pic.twitter.com/0mx2APtkp4 — Sky (@SkyItalia) September 7, 2021

Nella serie, Fabio De Luigi è Giovanni che, a differenza della moglie Chiara (Anita Caprioli), è convinto che il suo matrimonio proceda a gonfie vele. Almeno fino a quando non viene lasciato. “Questa serie BBC conteneva in sé le caratteristiche giuste per trarne quello che abbiamo realizzato”, afferma De Luigi. “Con un linguaggio su più puntate vicino alla sitcom che a un film, hanno fatto un bellissimo lavoro di adattamento, scrittura e approfondimento dei personaggi.

“La storia in sé è abbastanza semplice – continua l’attore – ma quello che rende ricca la storia e racconto sono tutti i personaggi che la animano. C’è un mondo che gira attorno alla vicenda molto bello e ben scritto. È un racconto al contrario: partiamo dalla fine per capire cosa sia successo e quali ne siano le motivazioni”.

A proposito del lavoro sul set, De Luigi racconta: “Siamo partiti da struttura solida e ben scritta e abbiamo provato ad aggiungere cose che rendessero viva l’interpretazione. Stando dentro i paletti, con Anita, siamo riusciti a inserire certi dettagli per cui anche le improvvisazioni non sono mai casuali”. D’accordo con il collega, Anita Caprili alia Chiara nella serie conferma il clima di spontaneità in cui ‘Ridatemi mia moglie’ è stato lavorato.

“Mi sono trovata in questa famiglia bellissima, coinvolta in una riscrittura attenta sulla psicologia dei rapporti”, ha dichiarato l’attrice. “Anche sul set abbiamo lavorato molto sulle sfumature, qualcosa che in una commedia romantica dà uno spessore importante. Così vai a creare un terreno sempre più ricco anche in una storia che può sembrare semplice o già raccontata.

“Ci sono due elementi nuovi nella serie”, racconta Caprioli. “Il primo è quello di un uomo che si mette subito in discussione e il secondo è la dimensione invertita dei genitori, con un papà disperato per il genero”.

Del suo personaggio, Anita Caprioli dice: “Chiara si ritrova in un momento della vita faticoso che neppure lei stessa ha ben chiaro, una cosa che può succedere quando ti chiedi se sei felice o meno. È un momento molto doloroso in cui cerca in qualche modo di allontanarsi da una storia facendo meno male possibile, cosa che è sempre molto difficile”.

Anita Caprioli insegnaci ad affrontare un periodo di crisi restando sempre fantastici​#RidatemiMiaMoglie da lunedì 13 settembre su Sky Serie​#SkyOriginal pic.twitter.com/2cMRKQK9Qd — Sky (@SkyItalia) September 9, 2021

Per conoscere Giovanni e Chiara, l’appuntamento è per lunedì 13 e 20 settembre su Sky Serie e NOW (on demand su Sky). Nel cast anche Diego Abatantuono (Renato) e Carla Signoris (Rossana) nei panni dei genitori di Chiara, Alessandro Betti (Antonio, amico fraterno del protagonista) e Diana Del Bufalo (Lucia, sorella minore di Chiara).

Foto da Ufficio Stampa Sky Italia