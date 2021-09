Justin Bieber si esibirà agli MTV VMAs 2021 per la prima volta in sei anni

Per la prima volta in sei anni, Justin Bieber torna sul palco degli MTV VMAs 2021 (forte delle sue sette nomination).

È un grande ritorno quello di Justin Bieber agli MTV VMAs 2021, presentati da Doja Cat in diretta dal Barclays Center domenica 12 settembre alle 8PM ET/PT su MTV. Bieber si esibirà infatti sul palco per la prima volta in sei anni.

Agli MTV VMAs di quest’anno Justin Bieber è in testa alla classifica con ben 7 nomination. Inclusi i due premi più rinomati della serata, Video of the Year e Artist of the Year. Non estraneo a MTV e all’iconico palcoscenico, Bieber torna ai VMAs a 6 anni di distanza dalla commovente performance di What Do You Mean? del 2015.

Gli artisti già annunciati precedentemente sono Chloe, Doja Cat, Shawn Mendes, Twenty-one pilots, Camila Cabello, Lil Nas X, LORDE, Machine Gun Kelly, Olivia Rodrigo e Foo Fighters.

In Italia, l’evento sarà trasmesso in diretta nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 settembre a partire dalle 00.30 con il Pre Show. Dalle 2.00 si prosegue con il Live Show e andrà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Lunedì 13 settembre lo show sarà nuovamente disponibile su MTV dalle 21.10 in versione sottotitolata.

La superstar internazionale Justin Bieber ha raggiunto la prima posizione della Billboard Hot 100 per la seconda volta in otto mesi con la sua collaborazione con Kid Laroi in Stay. L’ottavo singolo #1 della carriera di Justin ha fatto la storia. Infatti è diventato il più giovane artista solista a raggiungere ben 100 successi nella classifica. Peaches, certificato platino, ha debuttato al #1 della Billboard Hot 100. Ha inoltre raggiunto il #1 nelle classifiche Top 40 e Rhythmic Airplay, collezionando oltre 1,5 miliardi di stream in tutto il mondo. È infine l’ultimo singolo dell’album Justice, il suo ottavo album a debuttare al n. 1 della Billboard 200.