Torna ‘Special Guest’ su DeAKids, primo ospite Awed

Su DeAKids torna 'Special Guest', il format con le interviste ai beniamini dei ragazzi. Il primo ospite sarà Awed.

Special Guest torna in prima serata alle ore 21.20 su DeAKids (Sky 601 e NOW) da venerdì 3 settembre. Il programma va in onda ogni weekend ed è disponibile online su deakids.it.

Special Guest racconta la musica e il mondo dell’intrattenimento ai ragazzi. Ogni volta il format ospita l’intervista di un loro beniamino che si racconterà a ruota libera tra musica, passioni, rapporto con i fan e aneddoti divertenti. Le interviste andranno in onda ogni venerdì sera in prima serata e saranno disponibili sul sito deakids.it.

Nel corso del suo primo anno e mezzo di vita, il programma ha ospitato i personaggi più amati dai ragazzi, tra musica, tv e web. Irama, Francesco Gabbani, Gaia, Diletta Leotta, Federico Cesari, Fabio Rovazzi, Luciano Spinelli, Annalisa, Arisa, Boomdabash e Michele Bravi, solo per citare alcuni dei personaggi che si sono rivelati a Special Guest.

Il primo protagonista della nuova stagione sarà Awed, creator e vincitore dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, che racconterà ai ragazzi quali sono i trucchi per sopravvivere in un reality show e come usare al meglio i social network. A settembre saranno ospiti del programma anche Matt & Bise, Gabriele Vagnato, Weedy e La Presa Twins.