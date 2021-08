Tudum, come partecipare al primo evento globale di Netflix per i fan

Netflix ha annunciato il primo evento globale dedicato ai fan: sarà il prossimo 25 settembre: tutto quello che sappiamo.

‘Tudum: Un evento globale Netflix per i fan’. La nota piattaforma streaming ha annunciato uno speciale appuntamento per tutti gli appassionati, in programma il prossimo 25 settembre. Il nome ricalca in maniera onomatopeica il primo suono che si sente all’avvio di una serie tv o di un film. Quel ‘TUDUM’ che accompagna il logo rosso su fondo nero. Da lì nasce l’idea dell’evento che coinvolgerà le stelle e i creativi di tutto il mondo per oltre settanta titoli.

Il palco virtuale della giornata prevede anteprime ed esclusive mondiali per “onorare e intrattenere i fan Netflix”, promettono. Tre le ore del primo ‘Tudum’ dedicati agli show di maggiore successivo, da La casa di carta a Bridgerton passando per Stranger Things, Sex Education e tanti altri contenuti.

L’evento propone panel interattivi e conversazioni con i protagonisti che riveleranno ai fan notizie inedite, nuovi trailer e clip esclusive. L’appuntamento sarà in live streaming dalle ore 18:00, trasmesso sui canali YouTube di Netflix in tutto il mondo, oltre che su Twitter e Twitch.

Su canali specifici, poi, la piattaforma proporrà dalle 14:00 una programmazione con speciali pre-show dedicati a serie e film coreani e indiani oltre a contenuti anime. I fan potranno effettuare il co-streaming e commentare l’evento ‘Tudum’ in tempo reale sui social. Qui la guida dettagliata sul co-streaming via Twitch.

Foto Netflix Newsroom