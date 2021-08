Le artiste di ‘Una. Nessuna. Centomila’ al fianco delle donne afghane

Con una donazione di 200mila euro a Pangea Onlus per l’emergenza Afghanistan, le sette artiste di ‘Una. Nessuna. Centomila’ sostengono donne e bambine in difficoltà.

Donne al fianco delle donne: è questa la missione di ‘Una. Nessuna. Centomila’, spettacolo che vuole aiutare concretamente le vittime di violenza. E in questo momento tanto delicato per la popolazione afghana, l’iniziativa di Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini si muove a sostegno dell’Afghanistan.

Qui, donne e bambine stanno affrontando le giornate più difficili e la loro esistenza potrebbe rischiare di cambiare radicalmente finendo nell’oblio internazionale. Da qui la decisione di ‘Una. Nessuna. Centomila’ di donare la somma di 200mila euro a Fondazione Pangea Onlus nell’ambito di ‘Emergenza Afghanistan’. La donazione porterà un aiuto concreto a chi ha bisogno di essere portato in salvo.

Pangea è operativa sul territorio di Kabul per non lasciare sole donne e bimbe afghane e per continuare a lavorare con loro. Ovviamente, in questi frangenti la priorità assoluta è per la tutela dell’intero team afghano, che negli anni ha collaborato con le connazionali realizzando progetti di sostegno, educazione ed empowerment.

LEGGI ANCHE: Fast Animals and Slow Kids, grande successo per il tour acustico ‘Dammi più tempo’

Le sette artiste italiane insieme al coreografo Luca Tommassini – sostenitore di lunga data di Pangea – si uniscono così all’impegno dell’associazione. Resta confermata anche la volontà di individuare progetti concreti per aiutare le donne vittime di violenze nel nostro Paese. Lo show alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) è previsto per sabato 11 giugno 2022 per una capienza prevista di 103mila spettatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Friends and Partners (@friendsandpartners)

Foto di Cosimo Buccolieri da Ufficio Stampa Parole e Dintorni