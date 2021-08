MTV VMAs 2021: ai Foo Fighters il primo US Global Icon Award, sul palco Camila Cabello e Olivia Rodrigo

Si avvicina l’appuntamento con gli MTV VMAs 2021 che vedrà i Foo Fighters ricevere il primo US Global Icon Award. Tra i primi performers anche Lorde, Lil Nas X e Machine Gun Kelly.

È ormai iniziato il conto alla rovescia per gli MTV VMAs 2021, la rassegna che premia la migliore musica mondiale dell’ultimo anno. Lo show è in calendario domenica 12 settembre al Barclays Center di New York e vede già ufficializzati i primi nomi. MTV, infatti, ha appena annunciato come performers artisti del calibro di Lil Nas X, Lorde, Camila Cabello, Machine Gun Kelly e Olivia Rodrigo.

E a poche ore dall’ufficializzazione di questi ospiti arriva un’altra grande notizia: i Foo Fighters riceveranno il primo US Global Icon Award. Il prestigioso riconoscimento proveniente dagli Europe Music Awards (EMAs) premia artisti e band che hanno avuto la capacità di influenzare in maniera continuativa la musica mondiale. E di certo la band di Dave Grohl e compagni lo sa fare da decenni continuando a evolversi e ispirare generazioni di musicisti.

🚨 BREAKING NEWS 🚨@FooFighters will receive the Global Icon Award at this year's #VMAs



Witness History in the Making. Sunday, September 12 on @MTV 🌎🤘 pic.twitter.com/uOKDRi4jRm — Video Music Awards (@vmas) August 19, 2021

I Foo Fighters – candidati in ben tre categorie, qui tutte le nomination 2021 – saranno on stage con una performance che ne segna il ritorno ai VMAs dal 2007. Nominato per la prima volta nel 1996 grazie a Big Me, il gruppo ha vinto finora solo tre premi ai VMAs. Tra questi, il più recente nel 2011 per Walk nella categoria Best Rock Video.

Ma i momenti memorabili sul palco di MTV sono stati molto più numerosi. A partire dal pre-show nel 1997, con Monkey Wrench ed Everlong fino allo show del 2007 con guest star del calibro di Lemmy dei Motorhead e Serj Tankian dei System of the Down.

Gli MTV VMAs 2021 saranno trasmessi in Italia in diretta nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 settembre: il pre-show inizierà alle 00.30 mentre il live show alle 2.00. La cerimonia di premiazione sarà in onda su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Per lunedì 13 settembre è prevista la messa in onda su MTV alle 21.10 in versione sottotitolata.

Their impact? UNDENIABLE!



We're honoring @FooFighters with the Global Icon Award at the 2021 #VMAs.



Don't miss their ICONIC performance 🤘 Sunday, Sept. 12 on @MTV! pic.twitter.com/ZnnI03GpxU — Video Music Awards (@vmas) August 20, 2021

Foto Kikapress