Gli ATEEZ con i Pentatonix nel singolo ‘A Little Space’?

I Pentatonix hanno annunciato un featuring in 'Little Space' e tutti gli indizi portano a San, Jongho e Yunho degli ATEEZ.

Gli ATEEZ e i Pentatonix insieme. La news è subito rimbalzata sui social (l’hashtag #ATEEZxPENTATONIX) è in tendenza, dopo l’apparente ufficialità dell’annuncio del featuring. Tutto è iniziato poche ore fa, quando i Pentatonix hanno annunciato su Twitter un featuring nel loro brano A Little Space.

«A Little Space ft. ???» ha scritto il gruppo statunitense, pubblicando sui social un’immagine con tre misteriose figure con tanto di punto interrogativo.

Il popolo del web però è stato bravo a fare due più due, sovrapponendo le immagini di San, Jongho e Yunho degli ATEEZ con le misteriose figure dell’immagine. La notizia è stata poi confermata sul sito coreano Sports Chosun, secondo cui sono stati i Pentatonix a chiedere espressamente una collaborazione con gli ATEEZ, dopo aver visto le loro performance. A Little Space è in realtà un brano già edito dei Pentatonix, contenuto nell’ultimo album The Lucky Ones. L’album è uscito a febbraio del 2021, mentre il featuring con gli ATEEZ uscirà il 20 agosto.

Gli ATEEZ hanno debuttato ufficialmente nel 2018 sotto la KQ Entertainment. Da allora, hanno pubblicato sei EP e tre album in studio, tra cui il recente Into the A to Z. In totale, il gruppo conta otto membri. A quanto pare, però, a collaborare con i Pentatonix sono San, Jongho e Yunho.