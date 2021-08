Justin Bieber, fuoriclasse anche al campetto con gli amici

La popstar canadese si è concessa un pomeriggio con gli amici su un campo di calcio e ha rifilato più di un goal agli avversari.

Metti un pomeriggio d’estate con gli amici su un campo da calcio. Giornata off per la superstar Justin Bieber, pizzicato insieme a un gruppo di coetanei alle prese con una partita di pallone. L’artista da 75 milioni di stream e oltre 70 milioni di album venduti si è, infatti, ritagliato un po’ di tempo da trascorrere in relax dedicandosi a uno dei suoi passatempi preferiti.

Grande appassionato di hockey, da qualche tempo Bieber ha il pallino del calcio che pratica insieme ad altre discipline. Eccolo, allora, dare il meglio di sé sul tappeto verde tra scatti, finte, corse e qualche goal rifilato agli avversari in quella che è a tutti gli effetti una partitella amatoriale tra una scorribanda e l’altra. E chissà se la star apprezzerà gli scatti dei paparazzi dopo che, solo qualche ora prima, si era lamentato coi media.

Il canadese, infatti, aveva espresso un certo malcontento per le foto che lo ritraggono sui media nelle quali appare sciupato. “Immagini che mi fanno sempre sembrare malato”, aveva sottolineato Justin Bieber riferendosi al periodo difficile della mononucleosi e della malattia di Lyme. Ora, le ultime fotografie ce lo mostrano in piena salute e carico di energie.

Il 2021, tra l’altro, ha già portato parecchie soddisfazioni lavorative al cantante che continua a essere tra i musicisti più seguiti al mondo. Bieber mantiene saldamente la prima posizione per il seguito su YouTube con oltre 60 milioni di iscritti. Non solo: ha battuto i record globali su Spotify con oltre 65 milioni di ascoltatori mensili.

L’ultimo progetto discografico, ‘Justice’, è uscito a marzo 2021 e così ne parlava la star: “Nel creare questo album il mio obiettivo è stato quello di fare musica che possa dare conforto, fare canzoni con cui le persone possano relazionarsi e connettersi per sentirsi meno sole. La sofferenza, l’ingiustizia e il dolore possono portare le persone a sentirsi impotenti”.

“La musica è un ottimo modo per ricordarci che non siamo soli”, continuava Bieber. “La musica può essere un modo per relazionarsi e connettersi gli uni con gli altri. So che non posso semplicemente risolvere l’ingiustizia facendo musica, ma so che se tutti noi facciamo la nostra parte usando le nostre capacità per questo pianeta, sarà un modo per avvicinarci e sentirci uniti. Questo sono io che faccio una piccola parte. La mia parte.”

