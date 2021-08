Festival del Teatro Medievale di Anagni, un viaggio alla scoperta di Dante

Dal 20 al 28 agosto ad Anagni va in scena il Festival del Teatro Medievale, con appuntamenti dedicati a Dante.

Dal 20 al 28 agosto va in scena l’edizione 2021 del Festival del Teatro Medievale di Anagni, che omaggia ovviamente il mitico Dante. Un viaggio attraverso le rime ed i versi danteschi, attraverso appuntamenti in perfetto stile medievale con alcuni ospiti d’eccezione. Sergio Rubini in Lectura Dantis, la Compagnia dei Folli con Inferno, Alessio Ninu con Dante e il suo viaggio in sette giorni. E poi ancora Marco Simeoli e Luigi Pisani per Medieval Comic Shop.

Conclude il programma sabato 28 agosto con Dante in Musica, l’opera della Musical International Company in cui prendono vita le suggestioni della fantasia dantesca. Un evento che non poteva mancare nel programma del Festival dedicato al Vate.

Il Premio Anagni Città Teatro, dedicato a Giovanni Stella, istitutore del Festival sotto la direzione del grande Federico Doglio, sarà offerto quest’anno a prestigiosi nomi nel panorama artistico italiano.

«I settecento anni dalla morte di Dante Alighieri sono un anniversario troppo importante per non essere il cardine del percorso che ci accompagnerà nel Festival del Teatro medievale e rinascimentale di quest’anno. – ha dichiarato il Sindaco di Anagni, l’Avv. Daniele Natalia – Anagni e Dante hanno un legame fortissimo, sono parte integrante della storia italiana ed europea del medioevo, ed è naturale che in questo 2021 il Festival abbia attinto a piene mani dalla produzione letteraria dantesca per costruire il suo palinsesto di spettacoli ed iniziative».

Ingresso gratuito, su prenotazione fino ad esaurimento posti. Info: www.comune.anagni.fr.it tel 0775 727852