Ferragostia Antica 2021: musica, teatro e arte urbana dal 10 al 15 agosto

Nel cuore dell’estate 2021 torna l’appuntamento con Ferragostia Antica, dodici appuntamenti per sei giorni di spettacolo.

Sei giorni per dodici appuntamenti fra musica, teatro, circo contemporaneo e arte urbana: questi i numeri di Ferragostia Antica 2021. Il Borgo di Ostia Antica e la campagna di Ostia tornano a ospitare la rassegna ideata dall’Associazione Affabulazione e realizzata con il sostegno di Roma Capitale. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, è in calendario dal 10 al 15 agosto per portare lo spirito artistico di oggi nella cornice medioevale.

Spettacolo e storia si incontrano, dunque, in maniera inedita con performance di grande impatto visivo che fanno emergere anche lati insoliti dell’inestimabile patrimonio capitolino. E gli ingredienti toccano mondi diversi, dall’arte circense alla comicità. A inaugurare di Ferragostia Antica 2021, nella notte di San Lorenzo, è Un appuntamento con Felice della Rovere, passeggiata teatralizzata che racconta le vicende del Castello di Papa Giulio II della Rovere.

Foto via HF4

Quindi, l’11 agosto è tempo di Un appuntamento con Penultima Baldini tra le campagne di Ostia Antica lungo il sentiero Pasolini. E si continua, il 12 agosto, con l’itinerario Un appuntamento con Alda Piola Caselli in Orlando alla scoperta della storia del litorale romano. Il 13 agosto, invece, ci si trasferisce in Piazza S. Aurea con Creme & Brulè de il Circo Cerini (unico al mondo con animali di fuoco) e con Kalinka. Nando e Mailia si muovono intrecciando musica e clownerie tra circo tradizionale e contemporaneo.

E ancora, i tamburi itineranti di La Caracca aprono la serata del 14 agosto che vede ospite d’eccezione Sergio Caputo in trio mentre il gran finale di ferragosto è affidato a danza e teatro. Sul palco la Compagnia Sosta Palmizi e un omaggio a Pablo Picasso di TAM Teatro Musica con Picablo, spettacolo vincitore dell’Honor Award John Dorman 2011 per artisti stranieri.

Foto via HF4