Sherol Dos Santos torna live: appuntamento a Villa Ada il 3 agosto

La rassegna ‘Villa Ada Incontra il Mondo’ ospita il ritorno dal vivo di Sherol Dos Santos, protagonista di un mini-live dal sound rinnovato.

Si apre un nuovo capitolo live per l’artista di origini capoverdiane Sherol Dos Santos che si prepara a tornare sul palco. A quasi un anno e mezzo dall’ultimo concerto, Sherol è protagonista di un mini-live dal sound rinnovato. La cornice è quella della rassegna romana ‘Villa Ada Incontra il Mondo’ e la data a segnare in calendario è il prossimo 3 agosto. La setlist annunciata suona già speciale, con un’attenzione particolare al racconto emotivo degli ultimi mesi.

Due le chicche in scaletta, ovvero l’anteprima dei nuovi singoli dal titolo Spazi Densissimi e Spine e fragole del producer Marco del Bene. Perché Sherol Dos Santos non si è mai fermata e, come emerge anche dallo show, la sua musica è corsa forte. Le nuove rock ballad ne sono la testimonianza, sul filo dell’incomunicabilità e la forza dell’amore sulle difficoltà della vita.

LEGGI ANCHE: Omar Pedrini: «I cattivi maestri a volte funzionano»

Ed ecco la voglia di stare insieme, comunicare e resistere alle difficoltà. Un live resiliente quello che riporta on stage Sherol alle prese anche con nuovi suoni. Del resto l’artista, anche durante il periodo più difficile della pandemia, ha voluto mantenere vivo il rapporto con il pubblico attraverso i social.

Sul palco di Villa Ada il 3 agosto anche Diego Micheli con Dos Santos in apertura di On: Adriano Viterbini – Ice One – Riccardo Sinigallia. Non mancheranno, poi, i pezzi di repertorio Pleiadi e Disarmata (Instant Crush Records di Marco del Bene e Gianluca Torresi). L’ingresso è gratuito.

Foto hf4