X Factor 2021, il primo teaser ufficiale con Ludovico Tersigni

All’insegna del claim ‘Come as you are’, il primo teaser di X Factor 2021 annuncia le novità dell’edizione al via il 16 settembre.

Inizia il cammino di avvicinamento a X Factor 2021, di cui è stato lanciato ufficialmente il primo teaser. Al via su Sky e NOW il 16 settembre, lo show vede confermata la giuria con Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika, mentre la prima novità annunciata è alla conduzione. Proprio Ludovico Tersigni è protagonista del video promo che annuncia anche il claim dell’edizione: Come as you are.

Ispirato all’iconico pezzo dei Nirvana, il motto è una dichiarazione di intenti: “Libero di essere chi sei, sempre”, dice Ludovico nel teaser. Il riferimento è anzitutto alla rivoluzione che XF2021 ha deciso di procedere nella versione italiana del format con l’abolizione delle categorie tradizionali. È ancora il teaser a confermare: “nessuna etichetta, nessuna paura, nessuna categoria”, a ribadire assoluta libertà espressiva.

Come as you are – si legge nel comunicato SKy – “perché chi sogna di salire sul palco di X Factor non ha da portare con sé altro se non il proprio talento e la propria idea di musica”. Ma come funzionerà? Nella prima edizione di X Factor al mondo senza suddivisione per sesso, età e formazione musicale, i quattro giudici saranno alla guida di squadre eterogenee.

LEGGI ANCHE: Billie Eilish: lo speciale ‘Happier Than Ever’ in streaming dal 3 settembre

Solisti e band saranno, infatti, assegnati a scelta nella fase finale in cui al centro sarà la proposta musicale di ciascuno dei dodici finalisti. Ci sarà solo una sola regola inderogabile per i mentori, ovvero portare ai Live per ciascuna squadra almeno un solista e almeno una band.

E la gara si fa ancora più accanita senza etichette, fluida e variegata che rende X Factor sempre più inclusivo. Come as you are.

Foto da Ufficio Stampa Sky