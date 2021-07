Billie Eilish: lo speciale ‘Happier Than Ever’ in streaming dal 3 settembre, dove vederlo

Registrato all’Hollywood Bowl, dal 3 settembre in streaming su Disney+ lo speciale concerto di Billie Eilish ‘Happier Tha Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles’.

La piattaforma streaming di casa Disney si arricchisce di un nuovo, attesissimo contenuto. Si tratta dello speciale Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles che vede protagonista Billie Eilish disponibile in anteprima mondiale dal 3 settembre. L’artista fa, così, il suo debutto su Disney+ con un concerto evento registrato nella cornice dell’anfiteatro Hollywood Bowl e promette un’esperienza cinematografica inedita.

Diretto da Robert Rodriguez e Patrick Osborne, l’evento live raccoglie una performance intima di Billie Eilish che presenta le canzoni del suo nuovo album. La scaletta percorre la stessa tracklist di ‘Happier Than Ever’ ed è accompagnata da elementi in animazione. L’idea è, infatti, quella di condurre lo spettatore in un viaggio onirico nella città che ha visto nascere l’artista con i suoi scenari più iconici.

“Disney è un’icona e collaborare a qualcosa del genere è un grande onore”, ha dichiarato Eilish. “È davvero emozionante per me poter presentare il mio album in questo modo e dedicarlo alla città che amo e in cui sono cresciuta. Spero che vi piaccia”.

Foto da ufficio Stampa Disney+

E l’entusiasmo di Billie è condiviso pienamente dal regista Rodriguez, che afferma: “Siamo tutti grandi ammiratori di Billie e Finneas qui a casa nostra. Sono dei talenti così straordinari e di fama mondiale che è un vero onore lavorare con loro in questo film. Il modo in cui la storia narrativa e i pezzi animati si intrecciano attraverso la sua incredibile performance musicale lo rende un evento spettacolare e davvero esclusivo”.

Oltre ai fratelli Eilish, completano la formazione il Los Angeles Children’s Chorus, la Los Angeles Philharmonic diretta da Gustavo Dudamel e il chitarrista brasiliano Romero Lubambo mentre gli arrangiamenti per orchestra sono di David Campbell. Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles è stato prodotto da Interscope Films e Darkroom Productions, in associazione con Nexus Studios e Aron Levine Productions.

“L’evoluzione musicale di Billie […] la rende una delle migliori artiste e narratrici di questa generazione”, spiega Gary Marsh, president and chief creative officer, Disney Branded Television. Che promette al pubblico “un concerto senza precedenti”

Foto da ufficio Stampa Disney+