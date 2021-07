Festa Azzurra, il concerto speciale dei Negramaro con i campioni di Euro 2020

Un concerto memorabile quello dei Negramaro alla Festa Azzurra, con i campioni di Euro 2020. Ciro Immobile mattatore.

Si è svolta nella serata del 12 luglio all’Hotel Parco dei Principi di Roma la Grande Festa Azzurra, che ha visto i campioni di Euro2020 celebrare la vittoria contro l’Inghilterra. Dopo la sfilata per le vie della Capitale, si è svolta la cena celebrativa della Nazionale insieme ai Negramaro. La band è stata invitata ad esibirsi in un concerto speciale per celebrare la squadra che ha appena vinto gli Europei.

A margine della cena, la band ha festeggiato la squadra con un concerto unplugged in cui anche i giocatori hanno cantato insieme a Giuliano Sangiorgi alcuni grandi successi della band. Da Estate a Nuvole e lenzuola, passando per Meraviglioso e Un amore così grande. Vero mattatore tra gli azzurri è stato poi Ciro Immobile che ha duettato con Sangiorgi sulle note di Meraviglioso e Napule è.

Proprio Giuliano Sangiorgi ha condiviso sul suo profilo Instagram il momento in cui cantava insieme agli Azzurri Un amore così grande. La didascalia parla da sé: «Sogno o son desto?» si chiede infatti Giuliano. Ma la Grande Festa Azzurra ha viaggiato sui social di tutti i presenti, calciatori compresi, che si sono divertiti a intonare con i Negramaro canzoni celebri del repertorio italiano. Ma anche veri e propri inni come Notti magiche.