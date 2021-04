I Negramaro vincono il Premio Amnesty, Sangiorgi: «Sui diritti umani non c’è silenzio che tenga»

I Negramaro vincono il Premio Amnesty con il brano 'Dalle Mie Parti', che parla di immigrazione. Le parole di Giuliano Sangiorgi.

Dalle mie parti dei Negramaro è la canzone vincitrice per il 2021 del Premio Amnesty International Italia nella sezione riservata ai big della canzone italiana. La sezione è stata creata nel 2003 da Amnesty International Italia e dall’associazione Voci per la Libertà. Il premio va al migliore brano sui diritti umani pubblicato nel corso dell’anno precedente. La canzone, scritta da Giuliano Sangiorgi, parla di immigrazione ed è all’interno dell’album Contatto, pubblicato a novembre 2020 da Sugar.

La premiazione avverrà il 25 luglio durante la serata finale della 24a edizione di Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty. Quest’anno la serata sarà legata al 60° anniversario di Amnesty International. Il festival si terrà dal 23 al 25 luglio a Rosolina Mare (Rovigo) con vari ospiti musicali, che saranno annunciati prossimamente, e con le semifinali e finali della sezione emergenti del Premio Amnesty, il cui bando rimane aperto fino al 3 maggio ed è reperibile sul sito www.vociperlaliberta.it. Nel frattempo è già stato annunciato il primo semifinalista. Si tratta della band napoletana degli Aftersat che con il brano Sanpapiè si è aggiudicata il Premio Web 2021 di Voci per la Libertà.