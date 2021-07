In anteprima il video di ‘Lesson’ di Nicola Malpensi

In anteprima il video di 'Lesson', il nuovo singolo di Nicola Malpensi uscito per BIT Records il 28 maggio.

È disponibile da venerdì 28 maggio – su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica – Lesson, il nuovo singolo di Nicola Malpensi. Un brano estivo e dal ritmo calzante, spensierato ma allo stesso tempo potatore di un messaggio importante: no love was made to break you.

«Spero davvero di poter ballare con voi questo brano per tutta l’estate, ho una voglia incredibile di tornare a ballare, celebriamo il rispetto per noi stessi, facciamolo con fierezza, ascoltate e ditemi se avete imparato la lezione» ha dichiarato in proposito Nicola.

Tante sono le relazioni che si chiudono con un minimo di amaro di in bocca, tanti sono gli errori che si fanno. Quando però ci rendiamo conto che la relazione o la persona ci fanno star male, è giusto mettersi al primo posto. E fare la scelta giusta anche a costo di restar soli.

La proposta però è quella di celebrare il rispetto per noi stessi, ballando. This time I learned the lesson, no sleep to lose, no stress, no, no love was made to break you, I don’t wanna be disrespectful, no love was made to break you, this time I learned the lesson. Lesson, il nuovo singolo di Nicola Malpensi, esce per BIT Records, l’etichetta discografica di Mauro Vai.