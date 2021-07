Backstreet Boys, *NSYNC’ e Boyz II Men insieme in una mini residency a Las Vegas

Nick Carter, AJ McLean, Joey Fatone e Wanya Morris per la prima volta insieme in The After Party. Uno show, sulla carta, imperdibile.

L’annuncio arriva a mezzo social e per i millennial fan delle boyband è sicuramente un sogno che diventa realtà. A Las Vegas si terra un evento – il nome è The After Party – che vedrà coinvolti membri dei Backstreet Boys, degli *NSYNC’ e dei Boyz II Men. Per l’esattezza, a unire le forze saranno AJ McLean, Nick Carter, Joey Fatone e Wanya Morris. Dal 19 al 22 agosto l’inedito gruppo si stabilirà all’interno del Venetian Resort e – a giudicare dal cartellone – ci saranno anche ospiti speciali.

«Eccoci – ha scritto Nick Carter sui social – venite a far festa con me, AJ McLean, Joey Fatone e Wanya Morris a The After Party a Las Vegas».

«Ci siamo divertiti tantissimo a mettere insieme questo show. – ha dichiarato invece AJ Clean in una nota stampa – E finalmente condivideremo il palco. Non vedo l’ora di condividerlo con i fan. Prometto che sarà una notte incredibile con sorprese folli, dovete assolutamente vederlo!».

Anche perché sarà la prima volta che i fan delle tre boy band potranno assistere a qualcosa di simile.