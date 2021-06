Laura Pausini vince il Nastro d’Argento per ‘Io Sì (Seen)’: «Un premio italiano, della mia terra»

Laura Pausini vince il Nastro d'Argento per 'Io Sì (Seen)'. Le sue parole dopo aver vinto il Premio al Maxxi di Roma.

Dopo il Golden Globe e la candidatura agli Oscar 2021, Laura Pausini vince il Nastro d’Argento come interprete e autrice della Migliore Canzone Originale dell’anno, Io sì (Seen). Il brano è la colonna sonora del originale Netflix La vita davanti a sé. La pellicola di Edoardo Ponti vanta la presenza di Sophia Loren.

«Sono davvero molto felice e onorata di ricevere e avere tra le mie mani il Nastro d’Argento. – ha commentato Laura Pausini sul Nastro d’Argento – È un premio importante per me. Un premio italiano, della mia terra. Ricevere un premio in Italia per me vale più di qualsiasi altra cosa. Io Sì mi ha portato tanta fortuna e sono contenta di avere tra le mie mani l’Italia e questo premio».

I premi sono stati consegnati martedì 22 giugno al Maxxi di Roma.

La Vita Davanti a Sé è una storia importante e Laura in conferenza aveva sottolineato quanto il significato del film sia stato fondamentale nella sua scelta di aderire al progetto. «Questa canzone arriva in un momento importante del film – dice Laura – arriva per dire una cosa. L’inglese crea suoni molto gradevoli e tradurli in italiano è impossibile. Il testo, però, è il punto focale di questa canzone. Ci siamo confrontati con Edoardo e poi l’ho registrata in Romagna».